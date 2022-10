Σε είδος πολυτελείας αναβαθμίζεται η απόλαυση ενός φλιτζανιού καφέ εξαιτίας της ξέφρενης πορείας που έχουν πάρει οι τιμές παγκοσμίως. Πλέον οι τιμές του καφέ, της ζάχαρης και του γάλακτος έχουν καταστήσει το πρωινό ξύπνημα με ρόφημα… καφεΐνης την πιο ακριβή συνήθεια.

Σύμφωνα με τη Eurostat οι πρόσφατες αυξήσεις τιμών καθιστούν αυτό το βασικό προϊόν σχεδόν είδος πολυτελείας, ενώ ανακοίνωσε ότι οι τιμές του καφέ κατά μέσο όρο κατέγραψαν άλμα 16,9% τον Αύγουστο συγκριτικά με έναν χρόνο νωρίτερα.

Το φρέσκο πλήρες γάλα κοστίζει τώρα 24,3% πιο ακριβά κατά μέσο όρο, ενώ οι καταναλωτές πλήρωσαν 22,2% περισσότερο για φρέσκο γάλα χαμηλών λιπαρών, ανέφερε η Eurostat. Η ζάχαρη κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση, με τη μέση τιμή να σημειώνει άλμα 33,4%.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η τιμή της ζάχαρης τον Αύγουστο του 2022 αυξήθηκε κατά 27%, του καφέ 13,3%, ενώ στο πλήρες γάλα η τιμή αυξήθηκε κατά 17,9% και του γάλακτος χαμηλών λιπαρών κατά 16,7%.

Πιο αναλυτικά, τα στοιχεία έδειξαν ότι οι τιμές αυξήθηκαν για τα τέσσερα αυτά προϊόντα σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, εκτός της Μάλτας, όπου η τιμή του φρέσκου γάλακτος χαμηλών λιπαρών έμεινε αμετάβλητη.

☕How expensive is your cup of coffee❓

📈Data for August 2022 show that the price of coffee in the EU was on average 16.9% higher than in August 2021, while in August 2021, the price of coffee was 0.5% higher than in August 2020.

👉https://t.co/sPNAXSp3Ef pic.twitter.com/g8TybCfJRf

— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) October 6, 2022