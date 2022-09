Καταστάσεις που δύσκολα συναντά κάποιος βιώνουν τις τελευταίες ώρες στην Ισπανία, και συγκεκριμένα στη γυναικεία εθνική ομάδα της χώρας.

Ο λόγος έχει να κάνει με την είδηση-βόμβα της αποχώρησης 15 παικτριών από την εθνική ομάδα. Χωρίς κάποιον συγκεκριμένο λόγο, αλλά χωρίς και κάποια αιτία που να δικαιολογεί την απόφαση.

Σύμφωνα λοιπόν με την πλειονότητα του ρόστερ, ο λόγος της αποχώρησης είναι ο προπονητής της ομάδας, Χόρχε Βίλτνα, με τις παίκτριες της εθνικής ομάδας να υποστηρίζουν ότι ο ισπανός κόουτς έχει επηρεάσει την υγεία και τη συναισθηματική τους κατάσταση και γι’ αυτό δε σκοπεύουν να φορέσουν ξανά το εθνόσημο, μέχρι να αποχωρήσει ο τεχνικός.

Οι 15 παίκτριες ωστόσο δεν είχαν στο πλευρό τους δύο πολύ σημαντικά μέλη της ομάδας: την αρχηγό, Ιρένε Παρέδες, και τη νικήτρια της Χρυσής Μπάλας, Αλέξια Πουτέγιας, με τη δεύτερη πάντως να μη συμμετέχει στη δράση, καθώς έτσι κι αλλιώς απουσίασε από το τελευταίο Ευρωπαϊκό λόγω του τραυματισμού της στο γόνατο.

Η ιστορία δεν είναι φρέσκια, καθώς όλα ξεκίνησαν λίγο πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού. Με την ολοκλήρωση της διοργάνωσης μια μερίδα του ρόστερ εξέφρασε τα παράπονά της στην Ομοσπονδία, πριν φθάσουμε στο… σήμερα και στα mail που έστειλαν οι 15 παίκτριες.

Η Ομοσπονδία πάντως ξεκαθαρίζει ότι δεν ανέχεται καμία τέτοια στάση, θέτοντας εκτός εθνικής και τις 15 παίκτριες. Μάλιστα, με επίσημη ανακοίνωση, η Ισπανική Ομοσπονδία αναφέρει ότι όποια θελήσει να επιστρέψει στην ομάδα θα πρέπει πρώτα να απολογηθεί δημοσίως, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «πέρα από τον αθλητισμό είναι και ζήτημα αξιοπρέπειας».

15 players of Spain’s women’s national team emailed the Spanish FA stating they resign because Jorge Vilda remains coach.

The Spanish FA responded that they won’t let players pressure them to make coaching decisions and they won’t call up those players who do not wish to play. pic.twitter.com/SE3GsX1s2b

— B/R Football (@brfootball) September 22, 2022