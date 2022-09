Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος με αφορμή τη χθεσινή ασύλληπτη εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη της Εθνικής επί της Ουκρανίας, αναφέρθηκε στη μεγάλη προσφορά του «Greak Freak» στην ελληνική κοινωνία.

Ο Έλληνας τεχνικός, μέσω μιας ανάρτησης του στο Twitter, αποθέωσε τον σούπερ σταρ των Μπακς, τονίζοντας πως δεν είναι μόνο οι 41 πόντοι που πέτυχε, αλλά το τι προσφέρει σε καθέναν από εμάς ξεχωριστά.

«Δεν είναι μόνο οι 41 πόντοι που πέτυχε ο Γιάννης χθες. Είναι ότι προσφέρει στην κοινωνία και σε καθέναν από μας ξεχωριστά τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να παλέψουμε για αυτό που πιστεύουμε», έγραψε χαρακτηριστικά ο Έλληνας τεχνικός.

It’s not just the 41 points @Giannis_An34 got to score last night. It’s also about him giving to society and each one of us the strength and determination to fight for what we believe in. #Eurobasket2022 #basketball #believe

