«Κατάπτυστο έγκλημα» χαρακτήρισε ο ρώσος πρόεδρος τον θάνατο της κόρης του ιδεολόγου -και για κάποιους «εγκεφάλου του Πούτιν»- Αλεξάντερ Ντούγκιν σε έκρηξη αυτοκινήτου κοντά στη Μόσχα, στην πρώτη αντίδραση ρώσου αξιωματούχου μετά τις κατηγορίες της ρωσικής Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) ότι πίσω από την επίθεση κρύβεται η Ουκρανία.

«Ένα κατάπτυστο, σκληρό έγκλημα έκοψε το νήμα της ζωής της Ντάρια Ντούγκινα, ενός λαμπρού, ταλαντούχου ανθρώπου, με αληθινή ρωσική καρδιά, ευγενική, αγαπητή, συμπονετική και ανοιχτή. Δημοσιογράφος, επιστήμονας, φιλόσοφος, πολεμική ανταποκρίτρια, υπηρέτησε με εντιμότητα τον λαό και την πατρίδα, αποδεικνύοντας με τις πράξεις της τι σημαίνει να είσαι πατριώτης της Ρωσίας» αναφέρεται στο συλλυπητήριο τηλεγράφημα που έστειλε ο ρώσος πρόεδρος στην οικογένεια της Ντάρια Ντούγκινα.

Η 29χρονη οδηγούσε το αυτοκίνητο του πατέρα της, όταν αυτό εξερράγη, με ρωσικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό που τοποθετήθηκε κάτω από το κάθισμα του οδηγού.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, η Ντούγκινα και ο πατέρας της επρόκειτο να επιστρέψουν με το ίδιο αυτοκίνητο. Ωστόσο, ο ίδιος τελευταία στιγμή αποφάσισε να ταξιδέψει ξεχωριστά, για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Από εικόνες που έχουν κυκλοφορήσει, ο άνδρας φαίνεται πως ήταν σε κατάσταση σοκ βλέποντας την κόρη του νεκρή.

Αμέσως ξεκίνησε έρευνα για ανθρωποκτονία από τις ρωσικές Αρχές, με την FSB να ισχυρίζεται πως ο δράστης του εγκλήματος φέρεται να είναι πολίτης της Ουκρανίας, η οποία διέφυγε στην Εσθονία.

Δήλωση για το θάνατο της κόρης του έκανε και ο Αλεξάντερ Ντούγκιν, ο οποίος φέρεται να νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο αμέσως μετά το δυστύχημα.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το θάνατό της ως «τρομοκρατική ενέργεια του ουκρανικού ναζιστικού καθεστώτος».

«Ήταν μια όμορφη ορθόδοξη κοπέλα, πατριώτισσα, πολεμική ρεπόρτερ και φιλόσοφος. Οι ομιλίες και τα ρεπορτάζ της ήταν πάντα εμπεριστατωμένα και βασισμένα σε αποδείξεις. Ποτέ δεν κάλεσε σε βία και πόλεμο. Ήταν ανερχόμενο αστέρι, στην αρχή του ταξιδιού της. Οι εχθροί της Ρωσίας την σκότωσαν με κακία, κρυφά και αθόρυβα» είπε και πρόσθεσε.

«Οι καρδιές μας δεν λαχταρούν μόνο για εκδίκηση… χρειαζόμαστε τη νίκη (σ.σ. στον πόλεμο)».

Στην πρώτη αντίδραση του Κιέβου μετά τις κατηγορίες, ο προεδρικός σύμβουλος Μιχαϊλο Ποντόλιακ κάνει λόγο για ρωσική προπαγάνδα και χαρακτηρίζει τις ειδικές υπηρεσίες της Ρωσίας «οχιές».

«Η ρωσική προπαγάνδα ζει σε έναν φανταστικό κόσμο: Ουκρανή γυναίκα και το 12χρονο παιδί της θεωρήθηκαν υπεύθυνοι για την ανατίναξη του αυτοκινήτου της προπαγανδίστριας Ντούγκινα. Παραδόξως, δεν βρήκαν επί τόπου την «εσθονική βίζα». Οι οχιές στις ειδικές υπηρεσίες της Ρωσίας ξεκίνησαν έναν ενδοφυλετικό αγώνα».

Ru-propaganda lives in a fictional world: 🇺🇦 woman and her 12-year-old child were «assigned» responsible for blowing up the car of propagandist Dugina. Surprisingly, they did not find the «Estonian visa» on the spot. Vipers in 🇷🇺 special services started an intraspecies fight.

