Αν και έφτασε πολύ κοντά στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Κιλιάν Εμπαπέ έμεινε τελικά το καλοκαίρι στην Παρί Σεν Ζερμέν υπογράφοντας νέο συμβόλαιο με τους πρωταθλητές Γαλλίας. Οι φήμες για όσα του έταξε η διοίκηση της ομάδας ώστε να παραμείνει πήραν κι έδωσαν. Από το ότι θα έχει λόγο για τον νέο προπονητή, μέχρι το ότι θα έχει άποψη για τις μεταγραφές και τις αποχωρήσεις.

Αν και πόση δόση αλήθειας υπάρχει σε αυτά, το γνωρίζει μόνο ο ίδιος ο Εμπαπέ και οι άνθρωποι της Παρί. Το γεγονός όμως είναι πως στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν ο 23χρονος άσος βγάζει έναν άλλο εαυτό και μία συμπεριφορά που σίγουρα δεν τον τιμάει.

Από το βράδυ του Σαββάτου έχει γίνει viral η φάση όπου στο παιχνίδι με τη Μονπελιέ σταματάει να τρέχει στην αντεπίθεση επειδή ο Βιτίνια δεν του έδωσε την μπάλα. Το συγκεκριμένο όμως δεν είναι το μοναδικό περιστατικό που σηκώνει κουβέντα από το συγκεκριμένο ματς.

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού και με το σκορ στο 0-0 ο Εμπαπέ έχασε πέναλτι και λίγο αργότερα η Παρί κέρδισε και δεύτερο το οποίο ανέλαβε να εκτελέσει ο Νεϊμάρ. Εκτός από το ότι ήθελε να εκτελέσει και αυτό ο Γάλλος, ο τρόπος με τον οποίο το ζήτησε από τον συμπαίκτη του μόνο κομψός δεν μπορεί να χαρακτηριστεί κι ενώ δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε επιδείξει αλαζονική συμπεριφορά και προς τον Μέσι.

Ήταν η στιγμή που δόθηκε το πέναλτι και ο Γάλλος περνάει μπροστά από τον Μέσι χτυπώντας τον μάλιστα με τον ώμο, σαν να μην τον βλέπει. Κίνηση που δεν άρεσε καθόλου στον Αργεντινό, το βλέμμα του οποίου τα λέει όλα. Ο Εμπαπέ μπορεί στο μέλλον να γίνει ο καλύτερος παίκτης του κόσμου. Μπορεί για κάποιους να είναι ήδη, αλλά τέτοιες συμπεριφορές ειδικά προς ποδοσφαιριστές με το status του Μέσι, κακό του κάνουν παρά καλό.

