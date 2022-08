Αντιμέτωποι με πρωτοφανή ξηρασία βρίσκονται οι Βρετανοί που εξετάζουν μέτρα ώστε να μην υπάρξουν σοβαρές ελλείψεις σε νερό. Ωστόσο εκατομμύρια νοικοκυριά αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις μετά και την ανακοίνωση της κυβέρνησης ότι τμήματα της νότιας, της κεντρικής και της ανατολικής Αγγλίας έχουν τεθεί επίσημα σε κατάσταση ξηρασίας έπειτα από μια παρατεταμένη περίοδο ζεστού και ξηρού καιρού.

Τα σουπερμάρκετ σπεύδουν να περιορίσουν το προληπτικό «στοκάρισμα» εμφιαλωμένου νερού με όρια στις αγορές, καθώς φαινόμενα με άδεια ράφια σε μεγάλες αλυσίδες όπως της Tesco κάνουν την εμφάνισή τους αναφέρει η Daily Mail.

Υποκατάστημα της αλυσίδας Aldi στο Λονδίνο έβαλε αφίσες που περιορίζουν τους πελάτες σε τρία έως πέντε μπουκάλια πόσιμο νερό για τον κάθε πελάτη εν μέσω πανικού. Αργότερα ωστόσο τις απέσυρε.

«Όλες οι εταιρείες ύδρευσης μας έχουν διαβεβαιώσει ότι οι βασικές προμήθειες είναι ακόμα ασφαλείς», δήλωσε πάντως υπουργός Υδάτων Στιβς Ντάμπλ, προσθέτοντας: «Είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι από ποτέ για περιόδους ξηρασίας, αλλά θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων στους αγρότες και το περιβάλλον, και θα λάβουμε περαιτέρω μέτρα όπως απαιτείται».

Supermarkets begin rationing bottled water as a drought is OFFICIALLY declared in England https://t.co/buB3oJ0XKp pic.twitter.com/0Vw0zqIvY0

— Daily Mail Online (@MailOnline) August 12, 2022