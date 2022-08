Πάρτε γεύση

Οι λεπτομέρειες απομένουν μόνο για να ανακοινωθεί και επίσημα από την Μαρσέιγ ο Αλέξις Σάντσες ο οποίος άφησε την Ιταλία και την Ίντερ και εχτές το βράδυ (9/8) κατέφτασε στη Γαλλία για λογαριασμό της Μαρσέιγ.

Μάλιστα, με την άφιξη του πήρε μια μικρή γεύση από την ατμόσφαιρα που πρόκειται να ζει σε κάθε παιχνίδι της νέας του ομάδας καθώς οι φίλοι της Μαρσέιγ τον υποδέχτηκαν με συνθήματα, τραγούδια και… καπνογόνα.

Ο Χιλιανός καλείται πλέον να αρπάξει την ευκαιρία που του δίνεται και να παρουσιάσει το ταλέντο που έχει αλλά δεν έχει δείξει εδώ και αρκετό καιρό.

Ο Σάντσες τη περασμένη σεζόν αγωνίστηκε 38 φορές με τη φανέλα της Ίντερ και πέτυχε 9 γκολ και 5 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τους «νεραντζούρι».

Marseille en fusion pour accueillir sa superstar Alexis Sánchez ! 🔥 pic.twitter.com/NRRNWxoz3R — Foot Mercato (@footmercato) August 9, 2022

This welcome for Alexis Sanchez in Marseille. 🥵🔥 🎥 @elyalenanoah pic.twitter.com/X3dyHNWdZM — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 9, 2022

Alexis Sánchez with nearly the fastest injury sustained at a new club in the history of football. (🎥 @InfosOM_) pic.twitter.com/w3cEFwckOB — Get French Football News (@GFFN) August 9, 2022

🚨 Alexis Sanchez has arrived and the atmosphere in Marseille is INSANE. 🥵🔥 🎥 @OMLaProvencepic.twitter.com/1HZk66ZYYM — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 9, 2022