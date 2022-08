O θρύλος του Brazilian Jiu Jitsu 33χρονος Βραζιλιάνος Leandro Lo είναι εγκεφαλικά νεκρός μετά από πυροβολισμό που δέχτηκε στο κεφάλι βρισκόμενος σε κλαμπ στο Σάο Πάολο.

Το περιστατικό σύμφωνα με τον δικηγόρο του συνέβη το πρωί της Κυριακής.

Από ρεπορτάζ του ‘Combate’ προκύπτει πως ο αστυνομικός ονόματι Henrique Otávio Oliveira Velozo είναι κύριος ύποπτος της έρευνας που διεξάγεται.

Αυτόπτης μάρτυρας ανέφερε πως ο Velozo άρπαξε ένα μπουκάλι από το τραπέζι του Lo, κίνηση που ανάγκασε τον μαχητή του jiu-jitsu να τον κατεβάσει στο έδαφος και να τον κρατήσει εκεί.

Μετέπειτα τους χώρισαν και μόλις ο Velozo σηκώθηκε όρθιος, τότε τράβηξε όπλο και πυροβόλησε στο μέτωπο τον Lo που εσπευσμένα οδηγήθηκε στο τοπικό νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι είναι εγκεφαλικά νεκρός.

Ο ίδιος ήταν μαυροζωνάς υπό τον Cicero Costha, και ένας από τους πιο επιτυχημένους αθλητές όλων των εποχών, κερδίζοντας 8 Παγκόσμια πρωταθλήματα στην IBJJF στις μαύρες ζώνες από το 2012.

Ο Βραζιλιάνος γκράπλερ έχει κατακτήσει επίσης πολυάριθμους τίτλους σε Ευρωπαϊκά Open, σε Pans, ενώ 4 φορές ήταν και πρωταθλητής Βραζιλίας.

Έχει κερδίσει αθλητές όπως οι Gordon Ryan, Andre Galvao, Gilbert Burns, Roberto Satoshi, Augusto Mendes, Felipe Pena, Alan Belcher, Davi Ramos και Dillon Danis.

