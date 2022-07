Ο Ολυμπιακός γνώρισε τον αποκλεισμό από τη Μακάμπι Χάιφα στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League και μάλιστα με μια βαριά εντός έδρας ήττα, όμως συνεχίζει στον τρίτο προκριματικό του Europa League.

Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν τη Σλόβαν Μπρατισλάβας με έναν και μόνο στόχο. Την πρόκριση στα πλέι-οφ της διοργάνωσης και εν συνεχεία στους ομίλους. Η αποστολή του Ολυμπιακού και στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση δε θα είναι εύκολη, όμως αν ο πρωταθλητής Ελλάδας φθάσει στη φάση των ομίλων τότε θα είναι επικεφαλής.

Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός με βάση τη βαθμολογία του στην UEFA θα είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας, αφού έχει με βάση την τελευταία πενταετία 41.000 βαθμούς.

Αυτό τον κατατάσσει στην 7η θέση σε όλη τη διοργάνωση, κάτι που σημαίνει ότι αν φθάσει μέχρι εκεί θα έχει θεωρητικά τρεις υποδεέστερους αντιπάλους.

Αξίζει να σημειωθεί πως και πέρσι ο Ολυμπιακός ήταν στην κλήρωση στο πρώτο γκρουπ, όμως η κληρωτίδα δεν του χαμογέλασε, αφού του έφερε την Άιντραχτ, τη Φενέρμπαχτσε και την Αντβέρπ.

Από εκεί και πέρα, το θετικό για τον Ολυμπιακό είναι ότι θα γλιτώσει μερικά μεγαθήρια του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που είναι μαζί του στο πρώτο γκρουπ, αφού δε θα μπορεί να κληρωθεί μαζί τους. Ομάδες όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, που είναι η ομάδα με τους περισσότερους βαθμούς, η Ρόμα, η Άρσεναλ και Λάτσιο.

Το σενάριο όμως αυτήν τη στιγμή για τον Ολυμπιακό είναι υποθετικό, αφού πρέπει να δώσει τουλάχιστον 4 παιχνίδια και να περάσει δυο γύρους για να βρεθεί στους ομίλους.

Τέλος, σε περίπτωση αποκλεισμού από τη Σλόβαν οι Πειραιώτες θα συνεχίσουν στα πλέι-οφ του Europ Conference League, ενώ αν περάσουν τους Σλοβάκους και αποκλειστούν στα πλέι-οφ του Europa League θα πάνε απευθείας στους ομίλους της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπου θα είναι φυσικά στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας.

Δείτε τα γκρουπ δυναμικότητας στο Europa League (υπολογίζονται οι ομάδες με τη μεγαλύτερη βαθμολογία):

Olympiacos now predicted to end up in Europa League, they would be seeded in Pot 1.

Quite the interesting mix in Pots 3 and 4, with Union Berlin playing Europa League for the first time! pic.twitter.com/RcioYWENSe

— Swiss Football Data (@swissfootdata) July 29, 2022