Παζάρια επί παζαριών είναι σε εξέλιξη σε όλα τα επίπεδα, ενόψει της συνόδου του ΝΑΤΟ για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας. Η Σουηδία και η Φινλανδία υπέβαλαν αίτηση για ένταξη στο ΝΑΤΟ τον περασμένο μήνα, σε απάντηση για τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με την Τουρκία να αντιδρά έντονα.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα συναντηθεί αύριο, Τρίτη, στη Μαδρίτη με τον Φινλανδό ομόλογό του και τη Σουηδή πρωθυπουργό για να συζητήσουν τις υποψηφιότητες της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ που έχουν μπλοκαριστεί από την Άγκυρα, ανακοίνωσε το Ελσίνκι.

Στους διπλωματικούς κύκλους σημαντικών κρατών-μελών του ΝΑΤΟ επικρατεί βαθιά ανησυχία για το τι πρόκειται να συμβεί αν ο κ. Ερντογάν επιμείνει στην αδιάλλακτη στάση του έναντι Σουηδίας και Φινλανδίας, δεδομένης της σθεναρής υποστήριξης που έχει δώσει η Ουάσιγκτον στην ένταξη των δύο συγκεκριμένων χωρών στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο.

Έμπειροι διπλωμάτες προεξοφλούν ότι σε αυτή την περίπτωση οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν με έντονο τρόπο κατά της Τουρκίας, που θα ξεκινάει από την τυπική λήξη της προσπάθειας της Aγκυρας να προμηθευτεί F-16, αλλά θα επεκτείνεται και σε άλλα σκέλη της διμερούς σχέσης τους. Εκ των πραγμάτων μια τέτοια εξέλιξη δεν μπορεί παρά να επηρεάσει εμμέσως και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεδομένου μάλιστα ότι στην καθημερινή τουρκική προπαγάνδα παρουσιάζει την Αθήνα ως αιχμή του δυτικού δόρατος κατά της Άγκυρας.

Αυτή η πρώτη συνάντηση του Ερντογάν με τον φινλανδό πρόεδρο Σάουλι Νιινίστο και την σουηδή πρωθυπουργό Μαγκνταλένα Άντερσον θα πραγματοποιηθεί στην αρχή της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που οργανώνεται στην ισπανική πρωτεύουσα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα της συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ, ανακοίνωσε μέσω του Twitter η φινλανδική προεδρία.

Πολύτιμο σύμμαχο χαρακτήρισε την Τουρκία ο Γενς Στόλτενμπερκ σε ανάρτησή του στο twitter μετά τη συνομιλία που είχε με τον Ταγίπ Ερντογάν.

Έγραψε: «Καλή επικοινωνία με τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν του πολύτιμου συμμάχου μας της Τουρκίας, για να συζητήσουμε τις αιτήσεις της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τις συνομιλίες στις Βρυξέλλες και τη Μαδρίτη την επόμενη εβδομάδα».

Good call with President @RTErdogan of our valued Ally #Türkiye to discuss #Finland & #Sweden‘s #NATO applications. We agreed to continue the talks in Brussels and Madrid next week.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) June 25, 2022