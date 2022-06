Το τρίτο του φιλικό επί αυστριακού εδάφους δίνει σήμερα ο Ολυμπιακός, με τους Ερυθρόλευκους να αντιμετωπίζουν την πολωνική Κρακόβια (19:00).

Στο σημερινό παιχνίδι ο Πέδρο Μαρτίνς παρατάσσει τους Πειραιώτες με τον Βατσλίκ μπροστά από την εστία και τους Ανδρούτσο, Μπα, Σισέ και Κούτρη στην τετράδα της άμυνας.

Οι Μαντί Καμαρά, Κανέ και Μπουχαλάκης θα είναι στην τριάδα της μεσαίας γραμμής, με τον Χασάν στην κορυφή της επίθεσης. Συμπαραστάτες του Αιγύπτιου θα είναι οι Βαλμπουενά και Φαντιγκά, με τους Γάλλους να βρίσκονται στα δύο άκρα της επιθετικής γραμμής των πρωταθλητών.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το φιλικό ματς κόντρα στην Κρακόβια! / The line-up for today’s friendly match against KS Cracovia! 🔴⚪️ #Οlympiacos #FriendlyMatch #PreSeason2022 #OLYCRA #Austria #LineUp #Football pic.twitter.com/1yKlw9EXpA

— Olympiacos FC (47🏆) (@olympiacosfc) June 27, 2022