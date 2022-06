Την ευθύνη για τις πυρκαγιές στη δυτική Τουρκία, στη Μαρμαρίδα, επιχειρεί να μεταθέσεις -με ανυπόστατους ισχυρισμούς- ο απόστρατος αντιναύαρχος, αρχιτέκτονας του τουρκο-λιβυκού μνημονίου Τζιχάντ Γιαϊτζί.

Όπως λέει σε δηλώσεις του -τις οποίες επαναλαμβάνει κάθε χρόνο(!)- στα τουρκικά ΜΜΕ, «η συνεργασία της Ελλάδας με την τρομοκρατία, που αποτυπώνεται ακόμη και στη ρητορική των Ελλήνων βουλευτών, εμφανίζεται στα δάση μας το καλοκαίρι του 2022. Είναι σημαντικό να επαγρυπνούμε απέναντι σε αυτή τη σκοτεινή συμμαχία, η οποία καταβάλλει μεγάλες προσπάθειες για να ωθήσει την Τουρκία στο χάος, την αναταραχή και τη σύγχυση».

Σύμφωνα με τον ίδιο «η κοινοπραξία ΡΚΚ-FETO-ΕΛΛΗΝΩΝ (!) άρχισε να καίει τα δάση μας αυτό το καλοκαίρι για να υπάρχουν εισοδήματα από τον τουρισμό, τη γεωργία και την κτηνοτροφία, να προκαλέσει εσωτερική αναταραχή στην κοινωνία και να υπονομεύσει την κρατική εξουσία».

Στο επιχειρησιακό πεδίο, αξίζει να σημειωθεί πως οι πυροσβέστες αγωνίζονται σήμερα από γης και αέρος για να θέσουν υπό έλεγχο δασική πυρκαγιά, καθώς οι ελπίδες ότι περιορίστηκε εξανεμίστηκαν μετά την αναζωπύρωση του πύρινου μετώπου ξανά λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων.

Οι εικόνες από τη δασική πυρκαγιά κοντά στο παραθαλάσσιο τουριστικό θέρετρο της Μαρμαρίδας, προκάλεσαν φόβους για επανάληψη των περσινών πυρκαγιών που κατέστρεψαν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα στην περιοχή.

Εικόνες που ελήφθησαν από το Reuters δείχνουν καπνό να υψώνεται από λόφους και αστυνομικά οχήματα με αντλίες νερού να βοηθούν τους πυροσβέστες στις προσπάθειες κατάσβεσης, καθώς η πυρκαγιά εξαπλώθηκε μέσα από δάσος στην αραιοκατοικημένη περιοχή.

Ελικόπτερα και αεροπλάνα έριχναν νερό στις φλόγες καθ’ όλη τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας και οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα ξανάρχιζαν σήμερα μετά την παύση τους στη διάρκεια της νύχτας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία ξέσπασε γύρω στις 20:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος) προχθές, Τρίτη, δεν έχουν διευκρινιστεί.

Περίπου 150 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από 51 σπίτια για προληπτικούς λόγους, σημείωσε, προσθέτοντας ότι περίπου 2.600 άνθρωποι αγωνίζονταν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά. Η τουρκική δασική υπηρεσία ανακοίνωσε επίσης ότι 27 ελικόπτερα και 14 αεροπλάνα θα μετάσχουν σήμερα στις προσπάθειες κατάσβεσης της φωτιάς.

Turkey: A large wildfire burning tens of thousands of acres broke out in Turkey this week. Nearly 1,500 personnel, 20 helicopters and 14 fixed wing aircraft were fighting the fire. The fire is mostly under control but what a view this is. #Turkey #Istanbul #wildfire #weather pic.twitter.com/9dJ8NHmVoa

— TheHotshotWakeUp (@HotshotWake) June 22, 2022