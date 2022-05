Ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών έθεσε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Σε δηλώσεις του, ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για παραβίαση του καθεστώτος των νησιών του ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα.

Ανέφερε, δε, ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά, «θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυριαρχία τους».

LIVE — FM Çavuşoğlu: Turkey may view Finland’s membership in NATO relatively more favorably, but both countries need to meet expectations https://t.co/bhm3F6lVzk pic.twitter.com/uGo8F4KF3Z

Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι η Τουρκία τερματίζει τον κοινό μηχανισμό με την Ελλάδα, κάνοντας λόγο για εχθρικές δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, καθώς και για ασυνεπή στάση της Αθήνας στις προσπάθειες διαλόγου.

On possible operation in northern Syria, Turkish foreign minister vows to 'eliminate terrorist threat at home and abroad - in Syria and wherever it is'

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 31, 2022