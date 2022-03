Το Σαββατοκύριακο 2,3 Απριλίου

Τo Final Four της Euroleague στο πόλο γυναικών παίζει ζωντανά και αποκλειστικά στο ONE Channel. Το Σάββατο 2 και την Κυριακή 3 Απριλίου, ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός διεκδικεί στο «Παπαστράτειο» το ιστορικό back to back, την τρίτη Euroleague και το έκτο συνολικά ευρωπαϊκό του τρόπαιο.

Το Σάββατο 2 Απριλίου, στις 17:00 θα παρακολουθήσουμε τον ημιτελικό του Ολυμπιακού κόντρα στην ουγγρική Ουίπεστ. Αμέσως μετά, στις 19:00, ο δεύτερος ημιτελικός της διοργάνωσης, όπου η ισχυρή ισπανική Σαμπαντέλ αναμετράται με την ιταλική Πάντοβα. Το Pre-Game των αγώνων ξεκινά στις 16:45.

Την Κυριακή 3 Απριλίου, στις 17:00 ο μεγάλος τελικός για τη στέψη της πρωταθλήτριας Ευρώπης, ενώ στις 15:00 θα προηγηθεί ο μικρός τελικός της διοργάνωσης.

Τους αγώνες περιγράφει ο Παναγιώτης Περπερίδης με ξεχωριστούς καλεσμένους στον σχολιασμό. Στο ρεπορτάζ και τις συνεντεύξεις από τον αγωνιστικό χώρο θα είναι ο Γιώργος Μαζιάς και ο Θέμης Σωτηρόπουλος.

ΣΑΒΒΑΤΟ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΟΥΙΠΕΣΤ ΣΤΙΣ 17:00

ΣΑΜΠΑΝΤΕΛ – ΠΑΝΤΟΒΑ ΣΤΙΣ 19:00

ΚΥΡΙΑΚΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ

ΜΕΓΑΛΟΣ ΤΕΛΙΚΟΣ ΣΤΙΣ 17:00

www.onetv.gr

και μέσω της NOVA στη θέση 987 και της COSMOTE στη θέση 111