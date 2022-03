Ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, μιλώντας πλάι στον Ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ στη Μόσχα, δήλωσε σήμερα ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πρέπει να σταματήσει και πως η Άγκυρα θα συνεχίσει τις ειρηνευτικές προσπάθειες για μια διαρκή κατάπαυση του πυρός.

Απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με τον Λαβρόφ, ο Τσαβούσογλου είπε ότι η Τουρκία, μέλος του ΝΑΤΟ, ελπίζει ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ως ένα βήμα προς τη διαρκή ειρήνη. Μάλιστα, υποστήριξε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να φιλοξενήσει τη συνάντηση ανάμεσα στους δύο ηγέτες, αλλά και να συνεχίσει τον διάλογο μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών της Ρωσίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας.

⚡️Turkey is ready to host a meeting between Putin and Zelenskyy, the Turkish Foreign Minister said.#Moscow is also ready to continue communication in a trilateral format between the Foreign Ministers of the #Russian Federation, #Ukraine and #Turkey, Lavrov said. pic.twitter.com/3m79TEdAnH

