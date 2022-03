Σύμφωνα με τα όσα έχουν κάνει γνωστά οι Ουκρανοί μέσα στο αυτοκίνητο βρισκόταν ένα ζευγάρι ηλικιωμένων, στον δρόμο μπροστά από το νοσοκομείο του Μακαρίβ.

Ξαφνικά είδαν να έρχεται με μεγάλη ταχύτητα προς το μέρος τους ένα ρωσικό τάνκ. Ο οδηγός του αυτοκινήτου πάτησε το φρένο αλλά αντί να βάλει όπισθεν και να φύγει, παρέμεινε κοκαλωμένος στο σημείο.

Το τανκ έστρεψε το κανόνι προς το μέρος του και πυροβόλησε τουλάχιστον δυο φορές, με την πρώτη να μην βρίσκει στόχο. Το δεύτερο χτύπημα όμως ήταν άμεσο και το αυτοκίνητο με τους επιβάτες του ανατινάχτηκε. Οι εικόνες είναι σκληρές.

Οι δυο ηλικιωμένοι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους ενώ το ρωσικό τανκ, κάνει στροφή και φεύγει από το σημείο προς αναζήτηση νέου στόχου.

Saw this chilling video on several Ukrainian telegram channels this morning. A completely unprovoked Russian BMP opened fire on a civilian car outside Makariv hospital and drove off as if nothing had happened. An elderly couple was inside, both killed. https://t.co/XYZdcwGI68 pic.twitter.com/kvMnYNT6qx

— Tadeusz Giczan 🇺🇦 (@TadeuszGiczan) March 8, 2022