Τι θα γίνει με τις κυρώσεις

Για τέταρτη μέρα μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Μετά την εφιαλτική νύχτα στο Κίεβο και το Χάρκοβο με τις αεροπορικές επιδρομές, τις πρωινές ώρες της Κυριακής συνεχίζονται οι μάχες στην ουκρανική πρωτεύουσα και τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, όπου έχουν εισβάλει οι Ρώσοι.

Την είδηση μεταφέρουν τόσο ουκρανικά μέσα, όσα και διεθνή ΜΜΕ.

⚡️Governor of Kharkiv reports that heavy fighting is taking place inside the city. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

Occupiers in #Kharkiv encountered fierce resistance. Video of a destroyed military column pic.twitter.com/G7zEGLhOHA — NEXTA (@nexta_tv) February 27, 2022

Βαριές οι απώλειες των Ρώσων λένε οι Ουκρανοί

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του in στην Ουκρανία, Γιάννη Χαραμίδη βαριές είναι οι απώλειες των ρωσικών δυνάμεων, με βάση την ενημέρωση από τους Ουκρανούς αξιωματούχους. Περισσότεροι από 3.000 είναι οι Ρώσοι νεκροί στρατιώτες, ενώ 250 έχουν πιαστεί αιχμάλωτοι. 10 μαχητικά και 19 ελικόπτερα έχουν βγει εκτός μάχης από τη ρωσική πλευρά.

Συνεχίζεται η πολιορκία στο Κίεβο

Η μάχη για τον έλεγχο του Κιέβου συνεχίζεται σήμερα, ενώ οι Δυτικοί αυξάνουν την πίεση στη Μόσχα, αποκλείοντας τις ρωσικές τράπεζες από το διεθνές σύστημα τραπεζικών συναλλαγών SWIFT και λέγοντας πως είναι έτοιμοι να παραδώσουν και άλλα όπλα στην Ουκρανία.

Οι σειρήνες αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στο Κίεβο στη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε η επίσημη Υπηρεσία ειδικών επικοινωνιών, καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν στα καταφύγια της πρωτεύουσας.

Ρωσικά πυρά έπληξαν επίσης τον περίβολο κέντρου αποθήκευσης ραδιενεργών αποβλήτων, ανέφεραν οι ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Interfax-Ukraine.

Οι ρωσικές δυνάμεις «συνεχίζουν την επίθεσή τους προκειμένου να αποκλείσουν το Κίεβο» αφού «ολοκλήρωσαν την ανασύνταξή τους» στο βόρειο μέτωπο, ανέφερε από την πλευρά του χθες, Σάββατο, το βράδυ ο ουκρανικός στρατός.

Περίπου 30 χμ. νοτιοδυτικά του Κιέβου, οι μάχες συνεχίζονται για τον έλεγχο της αεροπορικής βάσης Βασίλκιβ. Έτσι εμποδίζονται οι πυροσβέστες να επέμβουν για να σβήσουν μια μεγάλη πυρκαγιά σε χώρο αποθήκευσης πετρελαίου που επλήγη στη διάρκεια της νύχτας από ρωσικό πύραυλο κοντά στην πόλη αυτή, δήλωσε σήμερα την αυγή ο επικεφαλής της διοικητικής περιοχής του Κιέβου Ολέκσι Κουλέμπα.

Η έκρηξη στο Βασίλκιβ

❗️ A massive explosion in #Kyiv It is reported that an oil depot near #Vasylkiv is on fire as a result of the strike. If this is true, a large-scale technogenic and environmental catastrophe is possible. pic.twitter.com/Yq1mx6ZNKZ — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022



Στο Χάρκοβο (ανατολικά), μια γυναίκα σκοτώθηκε από ρωσικά πυρά χθες βράδυ σε ένα κτίριο με κατοικίες, σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες διάσωσης.

Τι θα γίνει με τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας

Ο ρωσικός στρατός έλαβε χθες το απόγευμα εντολή να διευρύνει την επιχείρησή του εναντίον της Ουκρανίας, λέγοντας πως το Κίεβο αρνήθηκε τις διαπραγματεύσεις. «Όλες οι μονάδες έλαβαν τη διαταγή να διευρύνουν την επίθεση προς όλες τις κατευθύνσεις, σύμφωνα με το σχέδιο επίθεσης», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Ιγκόρ Κονασένκοφ.

Η βιαιότητα της ρωσικής επέμβασης ώθησε χθες τους Δυτικούς να υιοθετήσουν νέα σειρά πιο αυστηρών κυρώσεων: αποφάσισαν κυρίως να αποκλείσουν πολλές ρωσικές τράπεζες από το σύστημα διατραπεζικών πληρωμών SWIFT, ανακοίνωσε η γερμανική κυβέρνηση, προεδρεύουσα της Ομάδας των Επτά πιο ανεπτυγμένων βιομηχανικών χωρών (G7).

Μια ενέργεια που θα «εμποδίσει τις ρωσικές τράπεζες να διενεργούν την πλειονότητα των παγκόσμιων οικονομικών συναλλαγών τους και, ως εκ τούτου, οι ρωσικές εξαγωγές και εισαγωγές θα μπλοκαριστούν», υπογράμμισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν.

In coordination with 🇺🇸🇫🇷🇩🇪🇮🇹🇨🇦🇬🇧 I will now propose new measures to EU leaders to strengthen our response to Russia’s invasion of Ukraine and cripple Putin’s ability to finance his war machine. https://t.co/iU2waDzo9s — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 26, 2022

Εξάλλου, οι δυτικοί σύμμαχοι αποφάσισαν να περιορίσουν περαιτέρω την πρόσβαση της ρωσικής κεντρικής τράπεζας στις αγορές κεφαλαίου και να «παγώσουν τα περιουσιακά στοιχεία της ρωσικής κεντρικής τράπεζας» προκειμένου να εμποδίσουν τη Μόσχα να καταφύγει σε αυτά ώστε να χρηματοδοτήσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα λόγια της Φον ντερ Λάιεν.

Οι νέες κυρώσεις θα θέσουν εντέλει στο στόχαστρο τους Ρώσους ολιγάρχες και τις οικογένειές τους έτσι ώστε να μην μπορούν να αποκτήσουν την υπηκοότητα δυτικών κρατών.

Η Ρωσία είναι πλέον ένας «οικονομικός και χρηματοπιστωτικός παρίας», με το ρούβλι σε «ελεύθερη πτώση» , την ώρα που μια ομάδα εργασίας «θα εντοπίζει» τα «γιοτ, τα τζετ, τα πολυτελή αυτοκίνητα και τις πολυτελείς κατοικίες» Ρώσων ολιγαρχών, όπως ανέφερε χθες βράδυ υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος.

«Εκτιμούμε την υποστήριξη και την πραγματική βοήθειά σας σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς. Ο ουκρανικός λαός δεν θα το ξεχάσει ποτέ!», έγραψε σήμερα στο Twitter ο Ουκρανός πρωθυπουργός Ντένις Σμιγκάλ.

Ενίσχυση με όπλα και εξοπλισμό

Ερχόμενη σε ρήξη με την παραδοσιακή πολιτική της να μην εξάγει φονικά όπλα σε ζώνες συγκρούσεων, η Γερμανία ανακοίνωσε χθες την παράδοση στο Κίεβο χιλίων εκτοξευτών αντιαρματικών ρουκετών και 500 πυραύλων εδάφους-αέρος.

Από την πλευρά της η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε χθες την αποστολή νέας στρατιωτικής βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 350 εκατ. δολαρίων, ενώ υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Πενταγώνου δήλωνε στο AFP πως διακρίνει «ενδείξεις μιας βιώσιμης ουκρανικής αντίστασης».

«Οι Ρώσοι είναι όλο και πιο απογοητευμένοι»

«Πιστεύουμε πως οι Ρώσοι είναι όλο και πιο απογοητευμένοι από την απώλεια ης ορμής που είχαν τις τελευταίες 24 ώρες, κυρίως στη βόρεια Ουκρανία», πρόσθεσε.

Η Ολλανδία ανακοίνωσε ότι θα παραδώσει 200 αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger, η Τσεχία ότι στέλνει όπλα αξίας 7,6 εκατ. ευρώ και το Βέλγιο ότι θα παραδώσει στο Κίεβο 2.000 μυδραλιοβόλα και 3.800 τόνους καυσίμου.

Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι «αποφάσισε την παράδοση επιπλέον εξοπλισμών άμυνας στις ουκρανικές αρχές» και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ανακοίνωσε σήμερα πως η κυβέρνησή του θα παράσχει στην Ουκρανία «κάθε δυνατή υποστήριξη στο τομέα της θανατηφόρας βοήθειας».

Πόσοι είναι οι νεκροί στην Ουκρανία

Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα κατέγραφε στον ιστότοπό της, με χθεσινή ημερομηνία, τουλάχιστον 64 νεκρούς μεταξύ των αμάχων και εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους χωρίς νερό ή ηλεκτρικό ρεύμα. Σύμφωνα με τον Ουκρανό υπουργό Υγείας, Βίκτορ Λιάτσκο, τουλάχιστον 198 άμαχοι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, σκοτώθηκαν και 1.115 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την Πέμπτη.

Σε όλη τη χώρα, δεκάδες Ουκρανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους στις μάχες, σύμφωνα με τον ουκρανικό στρατό που αναφέρει επίσης ότι προκάλεσε βαριές απώλειες στον ρωσικό στρατό. Η Μόσχα δεν δίνει καμία πληροφορία για τον δικό της απολογισμό.

«Ο στρατός μας ελέγχει το Κίεβο και τις πόλεις-κλειδιά γύρω από την πρωτεύουσα», διαβεβαίωσε χθες ο Βολοντίμρ Ζελένσκι στο Facebook, υποστηρίζοντας ότι «ακύρωσε το σχέδιο» της Μόσχας. Ο Ουκρανός πρόεδρος κάλεσε τους πολίτες να πάρουν τα όπλα και δεσμεύθηκε ότι θα μείνει στο Κίεβο.

Στην πρωτεύουσα, έρημη από κατοίκους, η απαγόρευση κυκλοφορίας παρατάθηκε έως τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας και όποιος βρίσκεται στους δρόμους θα θεωρείται και θα τυγχάνει μεταχείρισης ως εχθρός, ανακοίνωσε ο δήμαρχος και πρώην πυγμάχος Βιτάλι Κλίτσκο.

Σαμποτέρ στο Κίεβο

«Μονάδες δολιοφθοράς» της Μόσχας βρίσκονται στην πόλη, αλλά όχι ακόμη τακτικές δυνάμεις του ρωσικού στρατού, δήλωσε.

Μέχρι τώρα, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν έχει αναφερθεί στην επίθεση στο Κίεβο, κάνοντας λόγο μόνο για πυρά πυραύλων κρουζ εναντίον στρατιωτικών υποδομών, για προελάσεις στην ανατολική Ουκρανία –όπου ο στρατός υποστηρίζει τους αυτονομιστές των περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουχάνσκ—και στη νότια Ουκρανία, όπου οι ρωσικές δυνάμεις εισήλθαν τον Πέμπτη από τη χερσόνησο της Κριμαίας, που προσαρτήθηκε από τη Μόσχα το 2014.

Η Πολωνία δηλώνει πως 115.000 Ουκρανοί διέσχισαν τα σύνορα από την Πέμπτη, όταν ξεκίνησε η εισβολή στην Ουκρανία. Έχουν δημιουργηθεί εννέα κέντρα υποδοχής προσφύγων. Η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες είχε υπολογίσει προηγουμένως πως τουλάχιστον 116.000 πρόσφυγες διέφυγαν προς γειτονικές χώρες.

Δείτε live εικόνα από το Κίεβο