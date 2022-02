Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα, σε μήνυμά του στο δίκτυο Telegram, ότι μίλησε με τον ηγέτη της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο, αφότου το Κίεβο απέρριψε τη διεξαγωγή συνομιλιών στο Μινσκ, κατηγορώντας το ότι επιτρέπει σε ρωσικά στρατεύματα να περνούν από την επικράτειά του.

Ο Ζελένσκι δεν έχει δώσει προς το παρόν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία. Στη συνέχεια έκανε ανάρτηση και στο Facebook όπου ήταν το ίδιο λακωνικός.

Η πλευρά της Λευκορωσίας επιβεβαιώνει την επικοινωνία, ενώ όπως μετέδωσε ο Στρατής Αγγελής στο MEGA ο Λουκασένκο δηλώνει ότι έπεισε τον Ζελένσκι να στείλει αντιπροσωπεία και να γίνουν οι συνομιλίες με τη ρωσική πλευρά.

Η Ουκρανία φέρεται ότι συμφώνησε σε διαπραγματεύσεις στο Γκόμελ της Λευκορωσίας, σύμφωνα με όσα αναφέρει και το ρωσικό Ria Novosti. Την ανακοίνωση αυτή έκανε ο προεδρικός σύμβουλος Βλαντιμίρ Μεντίνσκι.

Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος της Λευκορωσίας δήλωσε σήμερα ότι οι Λευκορώσοι πολίτες ξυλοκοπούνται στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «το Κίεβο ωθεί το Μινσκ σε μια ειδική επιχείρηση για να βοηθήσει τον λαό του».

«Πιάνουν Ρώσους και Λευκορώσους στην Ουκρανία, τους ξυλοκοπούν», είπε ο Λουκασένκο. «Με προκαλεί (σ.σ. Βολοντίμιρ Ζελένσκι) να κάνω μία ειδική επιχείρηση για την απελευθέρωση των ανθρώπων μας εκεί;» ρώτησε έπειτα.

Να σημειώσουμε ότι ο βοηθός του Βλαντίμιρ Πούτιν, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι εγγυήθηκε για την ασφάλεια της ουκρανικής αποστολής, σε περίπτωση που βρεθεί στη Λευκορωσία για διαπραγματεύσεις.

Νωρίτερα, τόνισε πως η ρωσική αντιπροσωπεία έχει ήδη φτάσει στην πόλη Γόμελ και θα περιμένει την απάντηση των Ουκρανών μέχρι τις 3 το μεσημέρι τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας).

Μάλιστα, κυκλοφόρησε και φωτογραφία από τη ρωσική αντιπροσωπεία που περιμένει να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις.

Δεν έχουν σκοπό να μεταβούν στη Λευκορωσία για διαπραγματεύσεις οι εκπρόσωποι της ουκρανικής κυβέρνησης, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ζελένσκι, Σεργκέι Νικιφόροφ στη συνέχεια.

«Ακούσαμε δηλώσεις ότι μια ρωσική αντιπροσωπεία ήρθε στο Γόμελ για διαπραγματεύσεις. Πρέπει να πούμε ότι εκπρόσωποι της Ουκρανίας δεν θα είναι εκεί. Αυτό το ενδεχόμενο συζητήθηκε πραγματικά, αλλά την τελευταία στιγμή οι Ρώσοι διαπραγματευτές ζήτησαν από τον ουκρανικό στρατό να καταθέσει πρώτα τα όπλα», έγραψε στο Facebook του.

Μάλιστα, η Ουκρανία μετά από κάποια ώρα κατέθεσε αγωγή κατά της Ρωσίας στο Διεθνές Δικαστήριο του ΟΗΕ στη Χάγη, το δικαστήριο που επιλύει διαφορές μεταξύ κρατών σχετικά με το διεθνές δίκαιο.

Την ανακοίνωση έκανε ο ίδιος ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι με ανάρτησή του στο Twitter.

Ukraine has submitted its application against Russia to the ICJ. Russia must be held accountable for manipulating the notion of genocide to justify aggression. We request an urgent decision ordering Russia to cease military activity now and expect trials to start next week.

