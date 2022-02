Την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται για τρίτη ημέρα μετά την εισβολή της Ρωσίας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι είναι fake news ότι η χώρα του θα παραδοθεί. Μάλιστα, στη συνέχεια έγραψε στο Twitter ότι, μετά από συνομιλίες με τον Εμανουέλ Μακρόν, οι σύμμαχοι της Ουκρανίας θα στείλουν όπλα και εξοπλισμό για βοήθεια.

«Μια νέα ημέρα στο διπλωματικό μέτωπο ξεκίνησε με μια συζήτηση με τον Εμανουέλ Μακρόν. Όπλα και εξοπλισμός από τους συμμάχους μας καταφθάνουν στην Ουκρανία. Η αντιπολεμική συμμαχία λειτουργεί», έγραψε ο Ουκρανός πρόεδρος στον λογαριασμό του.

A new day on the diplomatic frontline began with a conversation with @EmmanuelMacron. Weapons and equipment from our partners are on the way to Ukraine. The anti-war coalition is working!

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022