Με συγκεκριμένες οδηγίες

Από την μέχρι στιγμής πορεία των μαχών και από τα όσα είπαν Αμερικάνοι αξιωματούχοι στο Newsweek, το Κίεβο δεν μπορεί να προβάλλει μεγαλύτερη αντίσταση από αυτή που προβάλει τώρα στις μάχες που γίνονται στα περίχωρα του και θα πέσει στην πανίσχυρη ρωσική πολεμική μηχανή.

Ακόμη και έτσι σε μια νίκη που σχετικά θεωρείται «εύκολη» ο Βλαντίμιρ Πούτιν δεν έχει παίξει το κρυφό του χαρτί. Όπως έχει πει σε κάθε τόνο, στόχος του είναι να ρίξει την κυβέρνηση Ζελένσκι.

Από την άλλη πλευρά ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι γνωρίζει ότι κινδυνεύει άμεσα και τις τελευταίες ώρες κρύβεται. Εδώ είναι που ο Πούτιν θέλει να κάνει την έκπληξη. Πρώτος στόχος είναι να καταληφθεί από Ρώσους το κοντινότερο αεροδρόμιο στο κέντρο του Κιέβου.

Οι Τσετσένοι

Μετά να δημιουργηθεί προγεφύρωμα για να μπορεί ο Πούτιν να προσγειώσει μεταγωγικά αεροπλάνα που θα μεταφέρουν 10.000 σκληροτράχηλους Τσετσένους αλεξιπτωτιστές από το Γκρόζνι.

Όπως αναφέρουν πηγές από τις ΗΠΑ, η ομάδα αυτή των 10.000 δεν θα λάβει μέρος σε κάποια μάχη (αφού έτσι και αλλιώς όλα θα έχουν κριθεί) αλλά θα έχει έναν και μοναδικό στόχο.

Να εντοπίσει μέσα στο Κίεβο και να «ξετρυπώσει» τον πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, τους υπουργούς της κυβέρνησης του, αλλά και τους βουλευτές του κόμματος του και να τους αναγκάσει να υπογράψουν μια συμφωνία που ουσιαστικά θα παραδίδει τον έλεγχο της Ουκρανίας στη Ρωσία ή σε κάποιον άλλον που θα υποστηρίζεται από τους ρώσους.

#Grozny is preparing to transport Kadyrov’s thugs to Ukraine However, real Chechens are expressing their support for #Ukraine. pic.twitter.com/umdYQqVh4X — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

Όπως αναφέρουν πηγές από τις ΗΠΑ, τις τελευταίες ώρες έρχονται στη δημοσιότητα βίντεο από το Γκρόζνι, όπου δείχνουν χιλιάδες Τσετσένους εθνοφύλακες με πλήρη εξάρτυση, στην κεντρική πλατεία της πόλης, να είναι έτοιμοι να λάβουν μέρος στην ειδική επιχείρηση που σχεδιάζει ο Πούτιν.

#Chechnya. #Grozny. about 10,000 employees of the local National Guard are going to leave for #Ukraine on the personal order of Ramzan Kadyrov. according to Baza’s source, «there was a slight hitch.»@Ukraine @KremlinRussia_E

@RUSSIA pic.twitter.com/OPPX15cM23 — Hassan Fallahiya حسن فلاحية (@HFallahiya) February 25, 2022

Στο πλευρό του Πούτιν είναι και ο πρόεδρος της Τσετσενίας Ραζμάν Καντίροφ ο οποίος μάλιστα απειλεί και ο ίδιος ευθέως τους Ουκρανούς λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να συμβουλεύσω τον σημερινό πρόεδρο Ζελένσκι, προτού γίνει πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας, να τηλεφωνήσει στον γενικό διοικητή μας, τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Βλαντιμίροβιτς και να ζητήσει συγγνώμη»