Σφοδρές εκρήξεις ακούγονται για μια ακόμη φορά στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, το Κίεβο, το οποίο ακόμη «κρατάει» στην εισβολή της Ρωσίας. Οι δυνάμεις του Πούτιν έχουν εισέλθει στην περιφέρεια του Κιέβου, ωστόσο φαίνεται να απέχουν περίπου 9 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με τη δημοσιογράφο του BBC, Lyse Doucet, τα τελευταία λεπτά υπάρχουν αναφορές για ισχυρές εκρήξεις στην ουκρανική πρωτεύουσα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες επίκεται αεροπορική επιδρομή. Για το λόγο αυτό δίνεται εντολή να μεταβούν όλοι στα καταφύγια.

⚡️ There is a threat of an air strike in #Kyiv.

— NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022