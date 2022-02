Δεκάδες νεκροί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλης έκτασης στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, με τις πρώτες αναφορές για θύματα να επιβεβαιώνονται τόσο από την ρωσική όσο και από την ουκρανική πλευρά.

Αυτή τη στιγμή, η Ρωσία επιτίθεται στην Ουκρανία από τρεις πλευρές -βορρά, νότο και ανατολή- ενώ τις τελευταίες ώρες δυνάμεις της Μόσχας επιχειρούν να καταλάβουν το αεροδρόμιο Αντόνοβ (γνωστό και ως Χοστόμελ) που βρίσκεται πολύ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα, μέρος της οποίας έχει τυλιχτεί στις φλόγες, ενώ ηχούν σειρήνες πολέμου.

Ξεπερνούν τους 100 οι νεκροί

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό της ουκρανικής προεδρίας, περισσότεροι από 40 ουκρανοί στρατιώτες και γύρω στους δέκα πολίτες έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής, όπως και σχεδόν «50 Ρώσοι κατακτητές».

Την έναρξη «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» για την «αποστρατιωτικοποίηση και απο-ναζικοποίηση» της Ουκρανίας είχε προαναγγείλει, στις 5 το πρωί ώρα Ελλάδας, ο ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι έσπευσε να κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση πολέμου, ενώ σε νεότερο διάγγελμα δήλωσε ότι κάθε Ουκρανός πολίτης μπορεί να φέρει όπλο που θα του χορηγήσει η προεδρία.

Οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις καταγγέλλουν μαζικό βομβαρδισμό των στρατιωτικών τους εγκαταστάσεων και διαβεβαιώνουν ότι ανθίστανται σθεναρά.

Επίθεση προς το Κίεβο

Τις τελευταίες ώρες, η μεγάλη επιχείρηση των ρωσικών στρατευμάτων σε περιοχές πολύ κοντά στο Κίεβο, βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας, δείχνει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο τις στοχεύσεις της Ρωσίας. Άγνωστα παραμένουν, ωστόσο, τα σχέδια αναφορικά με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αν επρόκειτο να τον συλλάβουν καταλαμβάνοντας το Κίεβο.

Όπως μεταδίδει o δημοσιογράφος Κρίστοφερ Μίλερ, ανταποκριτής στο Buzzfeed News στο Twitter, μεγάλος αριθμός από ρωσικά Mi-8 συμμετέχουν στην επιχείρηση με στόχο τον ζωτικής σημασίας αερολιμένα, που βρίσκεται στο Χοστόμελ.

Confirmed by Ukrainian authorities. A large air assault operation with Mi-8 helicopters on Antonov International Airport in Hostomel. Interior Ministry says Russia has seized control. Very dangerous; it’s just 15 minutes west of the capital ring road. pic.twitter.com/JhlyVktVRC — Christopher Miller (@ChristopherJM) February 24, 2022

Interior ministry of Ukraine reports that Russia has seized control of Antonov International Airport in Hostomel after a large air assault operation with Mi-8 helicopters. The town is only 23km from Kyiv.#Ukraine #Russia

(Knish) pic.twitter.com/Lrw37MX9bu — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 24, 2022

Another video of Mi-24 and Mi-8 helicopters flying today (22.02) in Slutsk district (Minsk region, Belarus). pic.twitter.com/vHpRvSqJfE — MotolkoHelp (@MotolkoHelp) February 22, 2022



«Το υπουργείο Εσωτερικών λέει ότι η Ρωσία έχει πλέον τον έλεγχο» γράφει στην ανάρτησή του ο Μίλερ. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ιδιαίτερα επικίνδυνη εξέλιξη, αφού το αεροδρόμιο βρίσκεται πολύ κοντά στην ουκρανική πρωτεύουσα.

Την ίδια ώρα, στις φλόγες έχει παραδοθεί το κτίριο της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών.

Ουκρανία: Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διείσδυσαν στην περιοχή του Κιέβου

Ρωσικές στρατιωτικές μονάδες διείσδυσαν στην περιοχή του Κιέβου από τη Λευκορωσία για να πραγματοποιήσουν επίθεση με πυραύλους Grad σε στρατιωτικούς στόχους, ανακοίνωσε η ουκρανική μεθοριακή φρουρά.

Χωρίς να διευκρινίσει τη φύση αυτής της χερσαίας διείσδυσης στην περιοχή του Κιέβου, η συνοριακή φρουρά πρόσθεσε ότι αυτή έγινε από το σημείο ελέγχου της Βίλτσα, το οποίο βρίσκεται περίπου 150 χιλιόμετρα βόρεια της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Δημοσιογράφος του AFP διαπίστωσε την παρουσία αρκετών ελικοπτέρων, χωρίς να αναγνωρίσει την ταυτότητά τους, να πετούν ομαδικά σε χαμηλό ύψος στα προάστια του Κιέβου.

Σύμφωνα με μη επιβεβαιωμένες πληροφορίες, αυτή η ομαδική πτήση είχε ξεκινήσει από τη γειτονική Λευκορωσία.

Για όσο χρειαστεί…

Το Κρεμλίνο δήλωσε, από την πλευρά του, πως η στρατιωτική επιχείρηση στην Ουκρανία θα διαρκέσει όσο χρειαστεί ανάλογα με τα αποτελέσματά της, ενώ υπογράμμισε ότι η Ρωσία δεν μπορεί να αποκοπεί πίσω από ένα σιδηρούν παραπέτασμα και υποστήριξε πως η Ουκρανία πρέπει να γίνει μια ουδέτερη χώρα όπου δεν αναπτύσσονται επιθετικά όπλα.

Ο Πεσκόφ είπε πως η διάρκεια της στρατιωτικής επιχείρησης της Ρωσίας στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί από το πώς θα προχωρήσει και από τα αποτελέσματά της και πως η επίθεση ιδανικά θα εκκαθαρίσει τη χώρα από τους «ναζί» και θα «εξουδετερώσει» το στρατιωτικό δυναμικό του Κιέβου.

Τόνισε πως κανείς δεν μιλάει για κατοχή της Ουκρανίας και πως είναι «απαράδεκτο» να χρησιμοποιείται η λέξη στο πλαίσιο της ρωσικής επιχείρησης.

Πρόσθεσε πως η απόφαση για την επίθεση στην Ουκρανία «υπαγορεύθηκε από την έγνοια για το μέλλον» της Ρωσίας, που ζητούσε επί εβδομάδες από τους Δυτικούς να υποσχεθούν ότι το Κίεβο δεν θα γίνει ποτέ μέλος του ΝΑΤΟ.

Huge swarms of Russian Aerospace Forces helicopters racing towards Kiev, attacking Ukrainian Military ground targets on the way pic.twitter.com/rYeA9WxSIf — ASB News / WORLD 🌍 (@ASB_Breaking) February 24, 2022

11 αεροδρόμια, μεταξύ των 70 στόχων των ρωσικών επιθέσεων

Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Άμυνας δήλωσε ότι η Ρωσία κατέστρεψε 74 υπέργειους στόχους στρατιωτικών υποδομών, «μεταξύ των οποίων 11 αεροδρόμια, τρία κέντρα διοίκησης, σημείο ναυτικής βάσης του Πολεμικού Ναυτικού της Ουκρανίας, καθώς και 18 σταθμούς ραντάρ αντιαεροπορικής άμυνας των συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας S-300 και Buk-M1».

#VIDEO: Residents in the Ukrainian city of Kharkiv take photos and inspect the damage caused by a missile which landed in the middle of their neighbourhood pic.twitter.com/i3xpQajhxL — AFP News Agency (@AFP) February 24, 2022