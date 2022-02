Για επικείμενη ρωσική εισβολή μεγάλης κλίμακας προειδοποιούν οι ΗΠΑ την Ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με Ουκρανούς, Αμερικανούς και Δυτικούς αξιωματούχους που έχουν γνώση του θέματος, αναφέρει το CNN. Το Newsweek δίνει και το χρονοδιάγραμμα της επίθεσης, που θα γίνει σύμφωνα με όσα αναφέρει σε 48 ώρες.

Η νέα προειδοποίηση διαβιβάστηκε το πρωί της Τρίτης τοπική ώρα Κιέβου, σύμφωνα με πηγές που επικαλούνται τα αμερικανικά δίκτυα.

Ωστόσο ανώτερος Ουκρανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν έχει επαληθεύσει τις πληροφορίες και σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν εκδώσει παρόμοιες προειδοποιήσεις στο παρελθόν για επιθέσεις που τελικά δεν υλοποιήθηκαν.

Στους συμμάχους του ΝΑΤΟ έχει δοθεί παρόμοια εκτίμηση πληροφοριών που προειδοποιεί για επικείμενη επίθεση, σύμφωνα με στρατιωτικό αξιωματούχο της Συμμαχίας. Ο αξιωματούχος προειδοποιεί ότι «κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα» τι πρόκειται να κάνει ο Πούτιν.

Η είδηση της προειδοποίησης έρχεται την ώρα που ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ζήτησε να επιβληθεί κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε όλη τη χώρα από τα μεσάνυχτα απόψε στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ εκφράζουν την ανησυχία τους για τη μεγάλη βορειοανατολική πόλη Χάρκοβο, σύμφωνα με τον υψηλόβαθμο Ουκρανό αξιωματούχο και έναν δυτικό αξιωματούχο που γνωρίζει τις πληροφορίες. Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε την Τρίτη ότι δεν υπάρχουν σχέδια εκκένωσης της πόλης.

«Δεν έχουμε τέτοια σχέδια», δήλωσε ο Ντμίτρο Κουλέμπα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ουάσινγκτον μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν.

Τα βίντεο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που αναλύθηκαν από το CNN τις τελευταίες ημέρες δείχνουν μια συνεχή συγκέντρωση τεθωρακισμένων και άλλων στρατιωτικών οχημάτων που συγκεντρώνονται σε απόσταση μικρότερη των 30 χιλιομέτρων (περίπου 18 μίλια) πέρα από τα σύνορα στη Ρωσία.

Πριν από λίγο το Reuters μετέδωσε ότι δύο κονβόι με στρατιωτικό εξοπλισμό χωρίς αναγνωρίσιμα διακριτικά κατευθύνονται προς το Ντονέτσκ στην ανατολική Ουκρανία, ακολουθώντας διαφορετικούς δρόμους από την πλευρά των ρωσικών συνόρων, όπως μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο μαρτυρία δημοσιογράφου που βρίσκεται στην περιοχή.

Το ένα κονβόι περιλαμβάνει εννέα τανκς και ένα στρατιωτικό όχημα, ενώ το δεύτερο φορτηγά και βυτιοφόρα, δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής άμυνας δήλωσε ότι η Ρωσία έχει μετακινήσει σχεδόν το 100% των στρατευμάτων της σε θέση που απαιτείται για μια εισβολή.

Ο αξιωματούχος δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει εάν επιπλέον στρατεύματα είχαν μετακινηθεί στην περιοχή του Ντονμπάς.

