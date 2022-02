Από18 έως 20 Φεβρουαρίου 2022

Η βραβευμένη έκθεση τροφίμων και ποτών «8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition» επιστρέφει από τις 18 έως τις 20 Φεβρουαρίου 2022 στο MEC Παιανίας.

Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ, η έκθεση που τιμήθηκε με δύο βραβεία στα Exhibition Marketing Awards 2020 (χρυσό βραβείο στην κατηγορία «Best use of Technology» και ασημένιο βραβείο στην κατηγορία «Best Trade Fair show (B2B) under 12.000sqm») έρχεται το 2022 με περισσότερες καινοτόμες προτάσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες που δημιουργεί η πανδημία Covid-19.

Πιστή στην ενίσχυση και προώθηση των ποιοτικών ελληνικών προϊόντων και στην προβολή της εγχώριας γαστρονομίας, η ΕΞΠΟΤΡΟΦ δίνει την δυνατότητα στους Έλληνες παραγωγούς με premium προϊόντα να ενισχύσουν την παρουσία τους, τόσο στην εγχώρια, όσο και στην διεθνή αγορά τροφίμων και ποτών.

Η 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ – The Greek Fine Food Exhibition τιμά φέτος την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κι έχει οργανώσει πληθώρα μαγειρικών εκδηλώσεων μέσα από τις οποίες οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα έχουν την ευκαιρία να αναδείξουν τα εξαιρετικής ποιότητας προϊόντα του τόπου τους, όπως αλλαντικά, βότανα, μέλι, ελαιόλαδο και φυσικά τα παραδοσιακά τυριά.

Λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, η αγαπημένη ενότητα «Μαγειρεύουμε Ελλάδα» επιστρέφει με πλούσιες γαστρονομικές προτάσεις. Διακεκριμένοι chef ετοιμάζουν εμπνευσμένες συνταγές, χρησιμοποιώντας τα premium προϊόντα των παραγωγών της έκθεσης. Μέσα από μια μοναδική διαδραστική εμπειρία οι επισκέπτες της έκθεσης θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα εξαιρετικά προϊόντα της χώρας μας, αλλά και για τα μυστικά της μαγειρικής τέχνης. Επιπλέον, στο stage του «Μαγειρεύουμε Ελλάδα» οι λάτρεις της γαστρονομίας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν στοχευμένα workshops και θεματικές παρουσιάσεις.

Τέλος, τα Athens Fine Food Awards (AFFA), τα σημαντικότερα βραβεία ποιότητας και γεύσης της χώρας θα έχουν την δική τους ξεχωριστή παρουσία στην 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ. Στο πλαίσιο της διοργάνωσης θα βραβευτούν τα προϊόντα εκείνα που ξεχώρισαν για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, την καινοτομία και την συσκευασία τους. Αξίζει να σημειωθεί πως στα AFFA παίρνουν μέρος εκατοντάδες προϊόντα από Έλληνες παραγωγούς κάθε χρόνο, τα οποία διαγωνίζονται σε 27 κατηγορίες αξιολόγησης.

Η ΕΞΠΟΤΡΟΦ αφουγκραζόμενη τις ανάγκες των παραγωγών και τηρώντας τα απαραίτητα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού, προχωρά στην νέα εποχή και διοργανώνει όλες τις εμπορικές B2B συναντήσεις ψηφιακά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας www.thedelifair.gr. Όλες οι εμπορικές Β2Β συναντήσεις θα διεξαχθούν σε προκαθορισμένο χρονικό διάστημα μετά την έκθεση. Οι παραγωγοί που επιθυμούν να συνάψουν εμπορικές συμφωνίες, από όποια γωνιά της Ελλάδος κι αν βρίσκονται, έχουν τώρα την ευκαιρία να κλείσουν το ραντεβού τους με Ελληνικές και διεθνείς επιχειρήσεις, εύκολα και με ασφάλεια από τον δικό τους χώρο. Σε μια εποχή που ο κλάδος της οικονομίας ξεκινά από την αρχή, οι εμπορικές συμφωνίες και συνεργασίες των εγχώριων φορέων είναι πιο επίκαιρες από ποτέ. Για το λόγο αυτό η 8η ΕΞΠΟΤΡΟΦ δίνει την ευκαιρία και στους παραγωγούς, που δεν μπορούν να παρευρεθούν στην φυσική έκθεση, να συνομιλήσουν με επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό μέσω των virtual B2B συναντήσεων.