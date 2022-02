Εξελίξεις υπάρχουν στην απόθεση του Μέισον Γκρίνγουντ, ο οποίος συνελλήφθη για τον ξυλοδαρμό της κοπέλας του, Χάριετ Ρόμπσον.

Ο παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, η οποία είχε οριστεί, όμως δεν έχει τελειώσει το ποινικό μέρος που τον βαραίνει.

Εκτός από τη σωματική βλάβη και τις απειλές για απόπειρα ανθροπωκτονίας, κατηγορείται και για βιασμό, με ένα ηχητικό ντοκουμέντο να καταγράφει σοκαριστικές λεπτομέρειες.

Υπενθυμίζουμε πως οι «Κόκκινοι Διάβολοι» τον έχουν θέσει εκτός ομάδας, η «Nike» διέκοψε τη συνεργασία που είχε μαζί του, ενώ η ψηφιακή εκδοχή του έχει αφαιρεθεί και από το δημοφιλές παιχνίδι προσωμοίωσης ποδοσφαιρικών αγώνων, FIFA 2022.

Οι έρευνες για τα όσα φέρεται να έχει διαπράξει συνεχίζονται.

BREAKING: Mason Greenwood released on bail after arrest on suspicion of rape and assault https://t.co/hzf093nkvK pic.twitter.com/r0dVznHsxj

— Mirror Breaking News (@MirrorBreaking_) February 2, 2022