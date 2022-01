Λόγω της κακοκαιρίας

Επιστρέφουν οι μαθητές στα σχολεία σήμερα μετά από μία εβδομάδα που παρέμειναν κλειστά λόγω κακοκαιρίας, με τρία self test και ζεστά ρούχα καθώς τα παράθυρα στις αίθουσες πρέπει να παραμένουν ανοιχτά. Στην Περιφέρεια Αττικής η συντριπτική πλειοψηφία των σχολικών μονάδων θα επαναλειτουργήσει κανονικά με ορισμένες εξαιρέσεις.

Κανονικά λειτουργούν οι σχολικές μονάδες

Στην Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα

Στην Περιφερειακή Ενότητα Πειραιώς

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νήσων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Νότιου Τομέα

Στο Δυτικό τομέα Αθηνών

Στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα όλα τα σχολεία θα είναι ανοικτά με την επισήμανση πως τα σχολεία στον Δήμο Αγ. Παρασκευής θα ανοίξουν στις 9 π.μ.

Κλειστό θα παραμείνει μόνο το Λύκειο Μελισσίων καθώς ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών, που προκλήθηκαν από τις καταλήψεις.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής τα σχολεία θα είναι ανοικτά με εξαίρεση αυτά που βρίσκονται στο Δήμο Βιλίων και στη Δημοτική Ενότητα Ερυθρών, τα οποία θα παραμείνουν κλειστά καθώς υπάρχουν ακόμα δυσκολίες προσβασιμότητας για τους μαθητές και το εκπαιδευτικό προσωπικό, εξαιτίας του παγετού.

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής όλα τα σχολεία θα είναι ανοικτά, με εξαίρεση τα 2 δημοτικά σχολεία Ανατολής (Ν. Μάκρη και Γραμματικό), τα οποία θα ανοίξουν μετά τις 10 π.μ, κατόπιν σχετικής εισήγησης του Δημάρχου Μαραθώνα, προκειμένου να έχουν ολοκληρωθεί κάποιες εργασίες καθαρισμού από σπασμένα δένδρα στο προαύλιο χώρο των σχολείων.

Να σημειωθεί ότι η λειτουργία ή μη των βρεφονηπιακών σταθμών αποτελεί ευθύνη των δήμων. Στον Δήμο Αττικής θα λειτουργήσουν κανονικά.

Τρία self test

Με τρία self test την εβδομάδα επιστρέφουν οι μαθητές στα θρανία. Ειδικότερα self test θα πρέπει να έχουν κάνει πριν την προσέλευση τους στα σχολεία σήμερα όλοι οι μαθητές, εμβολιασμένους και μη, και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, και κατόπιν κανονικά θα πραγματοποιήσουν και τα δύο self test την Τρίτη (1/2)και την Παρασκευή (4/2).

Οι εκπαιδευτικοί που δεν είναι εμβολιασμένοι θα πρέπει να κάνουν δυο rapid test και ένα self test, με δική τους επιβάρυνση. Το rapid τε test στ θα πρέπει πραγματοποιηθεί έως και 48 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (31/1) και της Παρασκευής (4/2) και το self test έως 24 ώρες πριν την προσέλευση της Τρίτης (1/2).

Τα παραπάνω ισχύουν και για τα σχολεία που έμειναν κλειστά λόγω των προβλημάτων από την κακοκαιρία στην Κρήτη.

Στα άλλα σχολεία που δεν υπήρξε διακοπή λειτουργίας ή επαναλειτούργησαν από την Πέμπτη ή την Παρασκευή με self test ισχύει η κανονική διαδικασία δύο ελέγχων την εβδομάδα, προ της προσέλευσης την Τρίτη (1/2) και την Παρασκευή (4/2).