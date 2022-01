Με τον καλύτερο τρόπο, αξιοποίησε την άδεια που έχει από την Παρί Σεν Ζερμέν ο Λιονέλ Μέσι. Ο Αργεντινός αστέρας βρέθηκε χθες (24/1) στην αγαπημένη του Βαρκελώνη, όπου και συνάντησε… παλιούς γνωστούς και φίλους.

Τα καταλανικά Μέσα τον εντόπισαν σε ένα ιαπωνικό εστιατόριο, παρέα με τους Τσάβι, Ζόρντι Άλμπα και Σέρχιο Μπουσκέτς. Φυσικά, οι εικασίες για αυτή τη συνάντηση ήταν πολλές, αλλά η αλήθεια είναι πως ο Μέσι βρέθηκε στη Βαρκελώνη, λόγω των γενεθλίων του προπονητή της Μπαρτσελόνα.

Ο Τσάβι συμπληρώνει σήμερα το 42ο έτος της ηλικίας του και θέλησε να δειπνήσει με ορισμένους συμπαίκτες του, αλλά και με τον Αργεντινό σούπερ σταρ.

Messi in the streets of Barcelona tonight 👀

(via @BlazquezFont)pic.twitter.com/Feqp7dfp4I

— ESPN FC (@ESPNFC) January 25, 2022