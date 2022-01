Ο Νόβακ Τζόκοβιτς τις τελευταίες ημέρες έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα από τις Αρχές της Αυστραλίας με το θέμα της εισόδου του στη χώρα, το γεγονός ότι είναι ανεμβολίαστος, αλλά και το θέμα που προέκυψε με τη βίζα του, σύμφωνα με όσα αναφέρει η κυβέρνηση των Αυστραλών.

Παρόλα αυτά δικαιώθηκε από το ομοσπονδιακό δικαστήριο όσον αφορά το θέμα της βίζας του, βρίσκεται στη Μελβούρνη περιμένοντας την τελική απόφαση και παράλληλα έχει ξεκινήσει να προπονείται.

Συγκεκριμένα, ο κορυφαίος τενίστας στον κόσμο προπονήθηκε σήμερα δεύτερη φορά στη Rod Laver Arena, με κλειστές πόρτες και χωρίς την παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων.

Προς το παρόν ο Νόλε παραμένει ελεύθερος και περιμένει την οριστική απόφαση του υπουργού Μετανάστευσης της Αυστραλίας, Άλεξ Χοκ, για το αν θα απελαθεί ή όχι.

Δείτε το βίντεο:

JUST IN: Novak Djokovic hitting on Rod Laver Arena #AusOpen @wwos @9NewsAUS pic.twitter.com/dglLUnjfmE

— Clint Stanaway (@cstanaway) January 11, 2022