Αν και με καθυστέρηση, η UEFA έκανε τελικά το αυτονόητο και προχώρησε στην οριστική αναβολή της αποψινής προγραμματισμένης αναμαέτρησης ανάμεσα σε Τότεναμ και Ρεν για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Europa Conference League.

Παρότι η Ρεν ανέφερε χθες πως ο αγώνας δεν ήταν σε κίνδυνο, η UEFA πήρε θέση και έβαλε τέλος στα… όνειρα των Γάλλων και έτσι το παιχνίδι δεν πρόκειται να γίνει απόψε, όπως ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.

Στην Τότεναμ η κατάσταση με τον κορωνοϊό μοιάζει να έχει «ξεφύγει» εντελώς, καθώς τα κρούσματα έχουν φτάσει στα 20. Αυτά αφορούν τόσο την πρώτη ομάδα, όσο και το τμήμα κ-23 αλλά και το τεχνικό επιτελείο του Αντόνιο Κόντε.

UEFA have confirmed that the game between Tottenham and Renne has been called off

(Via @skysportspaulg) pic.twitter.com/cg71k17cgv

— Football Daily (@footballdaily) December 9, 2021