Συναγερμός έχει σημάνει στο Λάνκαστερ της Πενσυλβάνια, μετά από πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο.

«Το Park City Mall είναι πλέον κλειστό λόγω επεισοδίου. Δεν υπάρχει άμεση απειλή ή κίνδυνος για το κοινό αυτή τη στιγμή. Το εμπορικό κέντρο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021. Πρόσθετες πληροφορίες θα ανακοινωθούν όταν είναι διαθέσιμες» αναφέρει το αστυνομικό τμήμα της περιοχής.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματίες, ενώ είναι άγνωστο το αν πρόκειται για έναν ή πολλούς δράστες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομία έλαβε κλήση για πυροβολισμούς σε εμπορικό κατάστημα της περιοχής.

Την είδηση επιβεβαιώνει και η δημοσιογράφος του USA Today, Candy Woodall, η οποία ωστόσο τονίζει ότι πολλές πληροφορίες χρειάζονται επιβεβαίωση.

Early reports: Shooting in Park City Mall in Lancaster. Still need confirmation on a lot of details

— Candy Woodall (@candynotcandace) October 17, 2021