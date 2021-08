Ο Μάρκους Ράσφορντ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση στον ώμο, όπως αποκάλυψε ο ίδιος την Τρίτη 10/8.

Ο 23χρονος διεθνής άγγλος επιθετικός, που ταλαιπωρήθηκε πολύ από τον τραυματισμό του στο συγκεκριμένο σημείο μετά τα μέσα της περασμένης σεζόν, επιβεβαίωσε σε μήνυμα που ανέβασε στο Twitter πως η όλη διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά.

«Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές. Έκανα το χειρουργείο μου την Παρασκευή το πρωί και όλα πήγαν πολύ καλά. Πονάει λίγο η πληγή, αλλά εκτός από αυτό αισθάνομαι καλά» έγραψε ο Ράσφορντ.

Ο επιθετικός των Κόκκινων Διαβόλων θα μείνει εκτός δράσης 12 εβδομάδες και θα χάσει το πρώτο τρίμηνο της σεζόν στην Premier League και στο Champions League.

Thank you for all the well wishes. I had my surgery on Friday morning and everything went very well. A little sore but other than that I’m feeling good. Hope you’re all having a great day! ♥️ pic.twitter.com/cUZQpS0wIi

— Marcus Rashford MBE (@MarcusRashford) August 10, 2021