Αμετάκλητα ένοχο για γενοκτονία και σειρά εγκλημάτων πολέμου έκρινε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης τον Ράτκο Μλάντιτς, βάζοντας τέλος σε μία υπόθεση 26 χρόνων.

Το Διεθνές Δικαστήριο Εγκλημάτων Πολέμου των Ηνωμένων Εθνών απέρριψε την ένσταση του πρώην στρατιωτικού διοικητή των Σερβοβοσνίων, γνωστού ως «Χασάπη των Βαλκανίων», και διατήρησε την ποινή των ισοβίων για διάπραξη γενοκτονίας που τού είχε επιβληθεί.

Ο 78χρονος Μλάντις είχε καταδικαστεί το 2017 για γενοκτονία καθώς και για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας συμπεριλαμβανομένων εγκλημάτων πολέμου, τρομοκράτησης άμαχου πληθυσμού και για την εξόντωση περισσότερων από 8.000 Μουσουλμάνων, ανδρών και αγοριών, στην Σρεμπρένιτσα.

Η σφαγή, σε ένα θύλακα που υποτίθεται ότι ήταν υπό προστασία του ΟΗΕ, ήταν η χειρότερη θηριωδία στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

Σύμφωνα με το BBC, δεν είναι ακόμη σαφές πού θα εκτίσει την ποινή του Μλάντιτς.

Με την απόφαση αυτή ολοκληρώνεται η τελευταία μεγάλη δίκη και η τελευταία διεθνής ακροαματική διαδικασία με αντικείμενο ιδιαίτερα τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιστα, την πρώτη στη Ευρώπη μετά το 1945.

Σημειώνεται πως ο Μλάντιτς συνελήφθη μόλις το 2011, 16 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου στην πρώην Γιουγκοσλαβία, και εκδόθηκε στο δικαστήριο της Χάγης. Εκτός από την κατηγορία της γενοκτονίας στη Σρεμπρένιτσα αντιμετωπίζει κι άλλες, όπως για την πολιορκία του Σεράγεβου με πάνω από 10.000 νεκρούς και τη λεγόμενη εθνοκάθαρση σε άλλες περιοχές με θανατώσεις και εκτοπίσεις.

Η πενταμελής επιτροπή προσφυγών διαπίστωσε ότι ο Μλάντιτς δεν κατάφερε να παράσχει αποδεικτικά στοιχεία για να ακυρώσει τις προηγούμενες καταδίκες εναντίον του, αν και ο προεδρεύων δικαστής διαφωνούσε σχεδόν με όλες τις κατηγορίες.

Η ετυμηγορία καθυστέρησε λόγω τεχνικών δυσκολιών, οι οποίες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Ο Μλάντιτς είχε καταγγείλει το δικαστήριο κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση τον Αύγουστο. Οι δικηγόροι του μάλιστα, υποστήριξαν ότι ήταν μακριά από τη Σρεμπρένιτσα όταν έγινε η σφαγή.

