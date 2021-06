Στη σύλληψη δύο ανδρών προχώρησαν οι Αρχές της Γαλλίας για το χαστούκι που δέχτηκε ο Εμανουέλ Μακρόν κατά τη διάρκεια περιπάτου.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, ο γάλλος πρόεδρος χαιρετά το συγκεντρωμένο πλήθος όταν ένας άνδρας τον χτυπά στο πρόσωπο. Στη συνέχεια, η ασφάλειά του σπεύδει να τον απομακρύνει και ακινητοποιεί τον δράστη και ένα ακόμη άτομο.

Μέχρι στιγμής, η ταυτότητα και το κίνητρο του άνδρα δεν είναι ξεκάθαρα. Πάντως, φέρεται να φώναζε «Κάτω από Μακρονισμός» καθώς χαστούκιζε τον πρόεδρο.

Όπως αναφέρει το BBC, αυτός και άλλος ένας άνδρας ανακρίνονται από την αστυνομία.

Πάντως, δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μακρόν (τότε υποψήφιος για την γαλλική προεδρία) δέχεται επίθεση.

Συγκεκριμένα, το 2017 κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε αγροτική έκθεση στο Παρίσι, δέχτηκε επίθεση με αυγά.

Το περιστατικό κατέγραψε με την κάμερα του ένας επισκέπτης και στη συνέχεια ο γάλλος δημοσιογράφος, Ζαν Μπαπτίστ Μαρτό, το ανέβασε στον λογαριασμό του στο Twitter.

Επίσης, τον Ιούνιο του 2016, διαδηλωτές του επιτέθηκαν με αυγά κατά τη διάρκεια τελετής για την αποκάλυψη επετειακού γραμματοσήμου στη Μοντρέιγ.

MacrOmlette – MacrOU

The President of France, @EmmanuelMacron, hit by an egg. Stop wasting eggs on #progressives!

😅😅😅#FrustrateAFilm #Macron #France #LeftyScum pic.twitter.com/IQJl7pbDLG

— Cezar-Victor Năstase (@CezarVNastase) March 2, 2018