Η εταιρία Johnson & Johnson κατέθεσε αίτηση για έγκριση του εμβολίου της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή.

Η εταιρία κατέθεσε αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για το εμβόλιό της κατά της Covid-19 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοίνωσε σήμερα ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA), διευκρινίζοντας ότι μια απόφαση αναμένεται τον Μάρτιο.

«Ο EMA έλαβε αίτηση χορήγησης άδειας κυκλοφορίας για ένα εμβόλιο κατά της Covid-19 που ανέπτυξε η Janssen-Cilag International N.V. «, ανέφερε ο ευρωπαϊκός οργανισμός με έδρα το Άμστερνταμ, αναφερόμενος στην ευρωπαϊκή θυγατρική της Johnson & Johnson.

Περισσότερα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια βρίσκονται καθ’ οδόν τόνισε η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν καλωσορίζοντας την είδηση για την αίτηση της Johnson and Johnson για υπό όρους αδειοδότηση από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων.

Ειδικότερα, η πρόεδρος της Κομισιόν ανέφερε:

«Χαιρετίζω τα νέα για την αίτηση της Johnson & Johnson στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων για το εμβόλιο για την COVID19. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι έτοιμη να χορηγήσει άδεια μόλις ο EMA εκδώσει θετική επιστημονική γνωμοδότηση. Περισσότερα ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια βρίσκονται καθ’ οδόν».

I welcome news of Johnson & Johnson’s application to @EMA_News for its #COVID19 vaccine.

The @EU_Commission will be ready to grant authorisation as soon as EMA delivers a positive scientific opinion.

More safe and effective vaccines are on their way. https://t.co/siCYHa393B

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 16, 2021