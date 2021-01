Η πρώτη τουρκική αντίδραση για το τι συζητήθηκε στο σημερινού ραντεβού της Κωνσταντινούπολης μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών στις διερευνητικές επαφές Ελλάδας και Τουρκίας επιβεβαιώνει ότι το επόμενο ραντεβού των δύο αντιπροσωπειών θα γίνει στην Αθήνα.

Σε ότι αφορά το περιεχόμενο των σημερινών συνομιλιών, το πρακτορείο Ανατολή επικαλούμενο διπλωματικές πηγές της Τουρκίας αναφέρει ότι «στη συνάντηση, αξιολογήθηκαν τα θέματα που συζητήθηκαν στους προηγούμενους 60 γύρους, συζητήθηκε η τρέχουσα κατάσταση, οι τελευταίες εξελίξεις και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για αυτά τα θέματα για το μέλλον. Στον 61ο γύρο διερευνητικών συνομιλιών, τα μέρη συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν την επόμενη συνάντηση στην Αθήνα».

Νωρίτερα μετά την ολοκλήρωση των συζητήσεων στην Κωνσταντινούπολη, ελληνικές διπλωματικές πηγές ανέφεραν ότι «ο 61ος γύρος των διερευνητικών επαφών έλαβε χώρα σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Συμφωνήθηκε όπως ο επόμενος γύρος λάβει χώρα στην Αθήνα».

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ1, η τουρκική αντιπροσωπία έθεσε στους Έλληνες συνομιλητές της το σύνολο ουσιαστικά της τουρκικής ατζέντας. Σύμφωνα με αυτή την ανταπόκριση, η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου, το καθεστώς των μικρών νησιών που όπως υποστηρίζει η Άγκυρα δεν έχουν ονομαστικά ανατεθεί στην Ελλάδα (γκρίζες ζώνες), το θέμα του εναέριου χώρου μπήκαν στο τραπέζι από την τουρκική αντιπροσωπεία ενώ επιπλεόν τέθηκε εκ μέρους της Τουρκίας και ζήτημα για τη δημιουργία ενός μηχανισμού για τον έλεγχο των ροών προσφύγων και μεταναστών.

Υπενθυμίζεται ότι οι συνομιλίες σήμερα κράτησαν λίγο περισσότερο από τρεις ώρες, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι το παρών στη συνάντηση αυτή έδωσε ο εκπρόσωπος του Ερντογάν Ιμπραή Καλίν, ενώ και το γεγονός ότι η συνάντηση τελικά αντί να διεξαχθεί σε ξενοδοχείο, μεταφέρθηκε στο γραφείο της τουρκικής προεδρίας στην περιοχή του Ντολμά Μπακσέ, που ο Ερντογάν χρησιμοποιεί για σημαντικές συναντήσεις, μπορεί να ερμηνευθεί ως αναβάθμιση της όλης διαδικασίας εκ μέρους της Άγκυρας.

Η Ελλάδα προσήλθε στις συνομιλίες με αντικείμενο μόνο την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών. Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Χρήστος Ταραντίλης είχε αναφερθεί στην επανεκκίνηση των διερευνητικών επαφών στη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών .

Ο κ. Ταραντίλης ανέφερε ότι η Ελλάδα προσέρχεται στις διερευνητικές επαφές με καλή πίστη τονίζοντας ωστόσο ότι δεν πρόκειται να γίνει καμία συζήτηση που να αφορά την εθνική κυριαρχία μας.

Υπογράμμισε ότι οι διερευνητικές επαφές με τη γειτονική χώρα δεν είναι διαπραγματεύσεις και δεν έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι στόχος είναι να πιάσουμε το νήμα από το σημείο που διακόπηκαν οι επαφές το 2016.

Στη συνέχεια ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά, ότι στις διερευνητικές επαφές θα γίνουν συζητήσεις και ο στόχος είναι να διερευνηθούν σημεία σύγκλισης για τυχόν διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας ενώ αναφερόμενος στην παρουσία του εκπροσώπου της τουρκικής Προεδρίας Ιμπραχίμ Καλίν στις διερευνητικές, τόνισε πως δεν ορίζει η Ελλάδα τον τρόπο σύνθεσης της τουρκικής αντιπροσωπείας.

Την ικανοποίησή της εκφράζει η Γερμανία τόσο με δηλώσεις του εκπροσώπου του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών όσο και με μήνυμα του Γερμανού πρέσβη στην Αθήνα, για την έναρξη των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας μετά το σημερινό πρώτο ραντεβού των δύο αντιπροσωπειών στην Κωνσταντινούπολη.

Για την επανεκκίνηση των διερευνητικών συνομιλιών μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, εξέφρασε την κανοποίηση του Βερολίνου τονίζοντας ταυτόχρονα -σύμφωνα με το ΑΜΠΕ- ότι «είναι καλό να μην σχολιάσουμε από έξω μια διαδικασία που τώρα ξεκινάει».

Εξέφρασε πάντως την ελπίδα να καταστεί εφικτή η εξεύρεση καλής λύσης στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.

«Χαιρόμαστε που οι απευθείας συνομιλίες, οι οποίες είχαν διακοπεί το 2016, σήμερα ξεκινούν και πάλι και ναι, στο πλαίσιο της προεδρίας μας στο Συμβούλιο της ΕΕ στηρίξαμε πολύ και εργαστήκαμε προκειμένου να υπάρξουν τέτοιες απευθείας συνομιλίες», δήλωσε η Μαρία Άντεμπαρ και υπενθύμισε ότι την περασμένη εβδομάδα ο υπουργός Εξωτερικών Χάικο Μάας βρέθηκε και πάλι στην Άγκυρα ειδικά για αυτόν τον σκοπό.

«Ποια θέματα, ποιες λύσεις, ποια βήματα θα συμφωνηθούν τώρα εκεί, είναι υπόθεση των (δύο) πλευρών. Και πιστεύω ότι είναι καλό να μην σχολιάσουμε τώρα απέξω για μια διαδικασία που ξεκινάει, αλλά το αντικείμενο συζήτησης και όλα τα περαιτέρω να τα συνεννοηθούν οι πλευρές μεταξύ τους. Και ελπίζουμε ότι θα καταστεί εφικτό να δημιουργηθεί και πάλι αμοιβαία εμπιστοσύνη και εμπιστοσύνη του ενός για τον άλλον, με αξιοπιστία ώστε να βρεθεί από κοινού μια καλή λύση στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου», κατέληξε η κυρία Άντεμπαρ.

Σε μήνυμά του μέσω twitter ο Γερμανός πρέσβης στην Αθήνα Ερνστ Ρέιχελ τόνισε:

«Πέρυσι, η Ελλάδα και η Τουρκία βρίσκονταν στο χείλος της στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Σήμερα, τα πράγματα είναι πιο ήρεμα. Μετά από μεγάλες προσπάθειες, τα πλοία έχουν αποχωρήσει και οι διερευνητικές επαφές επανεκκίνησαν. Επιτυχής διπλωματία, για την Ελλάδα, τη Γερμανία και την ΕΕ».

Last year, #Greece 🇬🇷and 🇹🇷were at the brink of military confrontation. Today, things are calmer. After long efforts, 🇹🇷ships have been removed, and #exploratorytalks are restarting. A #successofdiplomacy, for Greece, Germany and the EU🇬🇷🇩🇪🇪🇺https://t.co/IepKuWAdEJ via @faznet

— Ernst Reichel (@ReichelErnst) January 25, 2021