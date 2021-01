Η Μάντσεστερ Σίτι πήρε μια πολύ σημαντική νίκη με 2-0 απέναντι στην Άστον Βίλα, με την ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα να συνεχίζει τις πολύ καλές εμφανίσεις και τα θετικά αποτελέσματα.

Οι Πολίτες ήταν ακόμη μια φορά άψογοι, καθώς εμφανίστηκαν καλοί τόσο στον επιθετικό τομέα όσο και στον αμυντικό, όπου ήταν απόλυτα διαβασμένοι, αφήνοντας ελάχιστες φορές τη Βίλα να πλησιάσει τα καρέ της ομάδας.

Καταλυτικό ρόλο σε αυτό είχε και πάλι το φοβερό αμυντικό δίδυμο που δείχνει να φτιάχνει ο Πεπ Γκουαρντιόλα.

Ο λόγος για τους Ρούμπεν Ντίας και Τζον Στόουνς, οι οποίοι διάγουν μια φοβερή περίοδο συνεργασίας.

Στα τελευταία έντεκα παιχνίδια που έχουν αγωνιστεί μαζί στο κέντρο της άμυνας, η Μάντσεστερ Σίτι έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ, με τον απολογισμό της ομάδας να είναι δέκα νίκες και μία ισοπαλία.

Ένα δίδυμο που φαίνεται να δείχνει το δρόμο στην ομάδα του Πεπ Γκουαρντιόλα.

John Stones and Ruben Dias have now played 11 games together, kept 10 clean sheets and conceded 1 goal.

Magnet and Steel 🤝 pic.twitter.com/pbKZGnERQh

— Footy Accumulators (@FootyAccums) January 20, 2021