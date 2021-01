Χιλιάδες Ιρακινοί φώναξαν συνθήματα κατά των ΗΠΑ το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή στη Βαγδάτη, στο σημείο οπού δολοφονήθηκαν πριν ένα χρόνο από αμερικανικό πλήγμα ο Ιρανός στρατηγός Κασέμ Σουλεϊμανί και ο διοικητής της ιρακινής πολιτοφυλακής Χασντ αλ Σάαμπι, ο Αμπού Μεχντί αλ Μουχάντις.

Υπό το φως κεριών γυναίκες, άνδρες και παιδιά, όλοι τους ντυμένοι στα μαύρα, συγκεντρώθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης και απέτισαν φόρο τιμής στους “μάρτυρές τους”, φωνάζοντας συνθήματα εναντίον του “μεγάλου σατανά”, μια αναφορά στις ΗΠΑ.

Σήμερα είναι προγραμματισμένη μια άλλη αντιαμερικανική πορεία στην πλατεία Ταχρίρ της Βαγδάτης.

Η ένταση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, δύο δυνάμεων που ασκούν μεγάλη επιρροή στο Ιράκ, είναι οξυμένη και υπάρχουν φόβοι για μια σύγκρουση μεταξύ τους στο ιρακινό έδαφος.

Στις 3 Ιανουαρίου 2020 έπειτα από εντολή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατέστρεψε τα δύο οχήματα στα οποία επέβαιναν ο Σουλεϊμανι, υπεύθυνος για την ιρανική στρατηγική στη Μέση Ανατολή, και ο αλ Μουχάντις επικεφαλής της φιλοϊρανικής ιρακινής πολιτοφυλακής Χαντ αλ Σάαμπι.

“Λέμε στην Αμερική και τους εχθρούς του ισλάμ (…) ότι θα εξακολουθήσουμε να αντιστεκόμαστε παρά το αίμα που έχει χυθεί”, τόνισε η Μπατούλ Ναζάρ, υποστηρίκτρια της Χασντ αλ Σάαμπι, ενός συνασπισμού που πλέον έχει ενσωματωθεί στις ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας.

“Αμπού Μέχντι αλ Μουχάντις θα βγούμε κατά χιλιάδες για να κρατήσουμε το πορτρέτο σου στην Ταχρίρ”, φώναξε ο Άχμεντ Ασάντι, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χασντ.

Αργότερα σήμερα και έπειτα από έκκληση της Χασντ αλ Σάαμπι οι Ιρακινοί αναμένεται να συγκεντρωθούν στην πλατεία Ταχρίρ για να καταγγείλουν “την αμερικανική κατοχή”. Από χθες Σάββατο έχει απλωθεί σε ένα τεράστιο εγκαταλελειμμένο κτίριο στην πλατεία ένα τεράστιο πορτρέτο του Σολεϊμανί και του Μουχάντις.

Το πορτρέτο το οποίο ανήρτησε η Χασντ αλ Σάαμπι αποτελεί ένα σύμβολο. Επί μήνες το 2019 δεκάδες χιλιάδες Ιρακινοί συγκεντρώνονται στην πλατεία Ταχρίρ, έξω από το κτίριο αυτό για να καταγγείλουν το ιρακινό καθεστώς και τους Ιρανούς “προστάτες” του. Σε κάποιες διαδηλώσεις της “επανάστασης του Οκτωβρίου” ποδοπατήθηκαν φωτογραφίες του Σουλεϊμανί.

Σε αυτό το πλαίσιο της οξυμένης έντασης ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Μοχαμάντ Τζαβάντ Ζαρίφ κάλεσε τον απερχόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ “να μην πέσει στην παγίδα” ενός φερόμενου ισραηλινού σχεδίου να προκληθεί πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών μέσω επιθέσεων εναντίον των αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράκ.

Η Ουάσινγκτον κατηγορεί υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές για τις συχνές επιθέσεις με ρουκέτες που σημειώνονται εναντίον αμερικανικών στόχων στο Ιράκ, περιλαμβανομένης μίας κοντά στην πρεσβεία των ΗΠΑ. Καμία γνωστή φιλοϊρανική οργάνωση δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές.

“Νέες πληροφορίες από το Ιράκ αναφέρουν ότι Ισραηλινοί προβοκάτορες σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον Αμερικανών, φέρνοντας τον απερχόμενο Τραμπ σε αδιέξοδο με ένα ψεύτικο casus belli”, έγραψε ο Ζαρίφ στο Twitter.

“Πρόσεξε την παγίδα @realDonaldTrump. Οποιοδήποτε πυροτέχνημα θα έχει άσχημες επιπτώσεις”, πρόσθεσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών.

New intelligence from Iraq indicate that Israeli agent-provocateurs are plotting attacks against Americans—putting an outgoing Trump in a bind with a fake casus belli.

Be careful of a trap, @realDonaldTrump. Any fireworks will backfire badly, particularly against your same BFFs.

— Javad Zarif (@JZarif) January 2, 2021