Συλλεκτικό λεύκωμα

Δεν είναι εύκολο να αποτυπώσεις τη μουσική μέσω του φωτογραφικού φακού. Πολύ περισσότερο δεν είναι εύκολο να αποτυπώσεις τη διαδρομή μιας φιλίας - συνεργασίας 34 ετών. Για τον φωτογράφο - σκηνοθέτη Αντον Κόρμπιν (Anton Corbijn) είναι όλα εύκολα. Από το 1986 συνεργάζεται, ακολουθεί, κινηματογραφεί, σκηνοθετεί και φωτογραφίζει τους Depeche Mode. Είναι πια το αντεπιστέλλον μέλος του βρετανικού συγκροτήματος και ως εκ τούτου μπορεί να κυκλοφορήσει 500 φωτογραφίες από τα προσωπικά αρχεία του.

Πολλές από αυτές δεν έχουν δημοσιοποιηθεί και μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν σκηνικά, σκίτσα, εξώφυλλα άλμπουμ και προσωπικές στιγμές των μελών του γκρουπ. Η συλλεκτική έκδοση «Show you the world in my eyes» (Taschen, 2020) φέρει την υπογραφή τόσο του ολλανδού δημιουργού όσο και των μελών του γκρουπ (Art Edition No 1-100).

Φυσικά η έκδοση δεν κυκλοφορεί τυχαία αυτή την εποχή. Το cult συγκρότημα συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια παρουσίας, άκρως επιτυχημένης εντός και εκτός Βρετανίας. «Ο Aντον κατάφερε να δώσει στον ήχο Depeche Mode μια οπτική ταυτότητα» δηλώνει ο Ντέιβ Γκάχαν και ο Μάρτιν Γκορ συμπληρώνει: «Ημασταν μεγάλοι οπαδοί της τέχνης του Aντον πριν συνεργαστούμε μαζί του και μετά τα καταπληκτικά αποτελέσματα που είδαμε από τις πρώτες φωτογραφίες και βίντεο δεν είχαμε κανέναν λόγο να αμφισβητήσουμε τις ιδέες του» και ο Αντριου Φλέτσερ βάζει τα πράγματα στη σειρά: «Τον επιλέξαμε τελικά το 1986 και αυτό οδήγησε στο βίντεο για το "A question of time" στο Λος Αντζελες. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία».

Μια ιστορία που άρχισε το 1981 ερήμην και των δύο πλευρών. Τότε ο Κόρμπιν φωτογράφιζε μια synth band στο Λονδίνο για το βρετανικό μουσικό περιοδικό «ΝΜΕ». Τότε ο φωτογράφος μπορεί να έκανε τη δουλειά του καλά αλλά βρήκε τους Depeche «πολλή παπαρούνα» και κάπου τους ξέχασε. Και τον ξέχασαν κι αυτοί. Πέντε χρόνια αργότερα, όταν το συγκρότημα βρήκε τα πατήματά του, ο Αντον Κόρμπιν πήγε για να γυρίσει ένα βίντεο και έμεινε για πάντα. Από τότε έως σήμερα είναι ο επίσημος φωτογράφος τους, ο επιμελητής των εξωφύλλων τους, ο σκηνοθέτης της μπάντας στα βίντεο, ο υπεύθυνος των σκηνικών στις συναυλίες τους.

Το φωτογραφικό box «Depeche Mode» αποτελεί τη λεπτομερή εικονογραφημένη ιστορία του συγκροτήματος και τον τρόπο με τον οποίο ο φωτογράφος - σκηνοθέτης συνέλαβε μέσα από τον φακό του το αποτύπωμά τους και βοήθησε στην ενίσχυση της φήμης τους. Το φωτογραφικό άλμπουμ δημιουργήθηκε με την πλήρη συνεργασία των μελών του γκρουπ, ενώ ο Αντον Κόρμπιν στάθηκε και στο γεγονός πόσο δύσκολο ήταν να επιλέξει αυτές τις 500 φωτογραφίες: «Υπήρξε πολλή σκέψη. Επρεπε όλα να μπουν όλα σε μια σειρά. Για να αποτυπωθεί πόσο υπέροχοι είναι…». Αυτό το βιβλίο είναι μια απόδειξη για το βάθος και το εύρος των Depeche Mode, ενώ είναι από τις πλέον μακροχρόνιες συνεργασίες στη ροκ ιστορία.

Το ντοκιμαντέρ

Στις αρχές του περασμένου καλοκαιριού κυκλοφόρησε το ντοκιμαντέρ «Depeche Mode: SPiRiTS in the Forest» με την υπογραφή φυσικά του Αντον Κόρμπιν. Τα 2 DVDs περιέχουν το ντοκιμαντέρ «SPiRiTS in the Forest» και το «LiVE SPiRiTS», τη συναυλία των Depeche Mode στο πλαίσιο της περιοδείας «Global Spirit Tour» στο Waldbühne του Βερολίνου. Αυτό το υλικό δεν είχε δημοσιευτεί μέχρι πρότινος. Εκτός από τα DVDs, περιλαμβάνονται και 2 CDs με το ηχητικό υλικό της συναυλίας. Στο ντοκιμαντέρ ο Κόρμπιν εστίασε στην αφήγηση από έξι super fans του γκρουπ από διαφορετικά μέρη του κόσμου. Η ταινία ξεκινάει με τη ζωή τους και με τον διαφορετικό τρόπο που έχει προσεγγίσει ο καθένας από αυτούς.

Από το 1980, όταν και δημιουργήθηκαν στο Μπέιζιλντον του Εσεξ, έχει κυλήσει πολύ νερό στον μύλο των Depeche Mode. Η αρχική σύνθεση του συγκροτήματος αποτελούνταν από τους Ντέιβ Γκράχαμ (τραγουδιστής), Μάρτιν Γκορ (πλήκτρα, κιθάρα, φωνητικά, στιχουργική μετά το 1981), Αντι Φλέτσερ (πλήκτρα) και Βινς Κλαρκ (πλήκτρα, στιχουργική 1980-81). Ο τελευταίος εγκατέλειψε το συγκρότημα μετά την κυκλοφορία του πρώτου τους άλμπουμ «Speak & Spell» (1981) και αντικαταστάθηκε από τον Αλαν Γουάιλντερ (πλήκτρα, τύμπανα).

Εγκατέλειψε το συγκρότημα το 1995 και από τότε οι Γκάχαν, Γκορ και Φλέτσερ συνεχίζουν ως τρίο. Στην 40χρονη διαδρομή τους είχαν 48 τραγούδια στα βρετανικά singles charts και δώδεκα άλμπουμ στην πρώτη δεκάδα στα βρετανικά charts, δύο από τα οποία έφτασαν στην θέση Νο 1. Σύμφωνα με τη δισκογραφική εταιρεία EMI, οι Depeche Mode έχουν πουλήσει πάνω από 100 εκατομμύρια άλμπουμ και σινγκλ παγκοσμίως, κάνοντάς τους το πιο επιτυχημένο συγκρότημα ηλεκτρονικής μουσικής στην ιστορία της μουσικής.

Στο πλαίσιο της επετείου για τα 40χρονά τους κυκλοφορούν box set που περιλαμβάνουν όλα τα σινγκλ από το αντίστοιχο άλμπουμ των Depeche Mode σε 12'' βινύλιο. Η σειρά θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με στόχο την κυκλοφορία όλων των σινγκλ από τα άλμπουμ του συγκροτήματος σε αντίστοιχη deluxe συλλεκτική έκδοση.