Η διακοπή των πρωταθλημάτων για τα παιχνίδια των Εθνικών ομάδων ολοκληρώθηκε και πλέον επιστρέφουμε σε φουλ δράση.

Αύριο Σάββατο (17/10, 20:30) ο Ολυμπιακός θα φιλοξενήσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» τον Ατρόμητο για την 5η αγωνιστική της Super League. Οι «ερυθρόλευκοι» είναι πανέτοιμοι και ανυπόμονοι για την επιστροφή στο «κάστρο» τους, έστω και αν αυτό είναι άδειο εξαιτίας της απουσίας του κόσμου για υγειονομικούς λόγους.

«Επιστρέφουμε στο «κάστρο» μας αύριο! Χωρίς φιλάθλους για ακόμα ένα ματς, αλλά θέλουμε την στήριξή σας από το σπίτι!», αναφέρουν χαρακτηριστικά οι Πειραιώτες.

Επιστρέφουμε στο «κάστρο» μας αύριο! Χωρίς φιλάθλους για ακόμα ένα ματς, αλλά θέλουμε την στήριξή σας από το σπίτι! / Back to our “castle” tomorrow! Still without fans but we‘re looking forward to your support from home!🔴⚪🏟#Olympiacos #Karaiskaki #slgr #OLYATR #Fans pic.twitter.com/qO7i6S3RCu

— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) October 16, 2020