Συνεχίζει τις προκλήσεις

Αγνοώντας τις πιέσεις και τις αντιδράσεις για τις προκλητικές της ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία εξέδωσε και νέα Navtex, αυτή τη φορά για γεώτρηση εντός της Κυπριακής ΑΟΖ.

Η νέα Navtex παρατείνει στην ουσία τις γεωτρήσεις που επιχειρεί εδώ και καιρό το πλωτό γεωτρύπανο Yavuz εντός της Κυπριακής ΑΟΖ στην οποία και βρίσκεται από τα τέλη Ιουλίου, και ενώ παρουσία στα κυπριακά νερά έχει και ένα δεύτερο τουρκικό ερευνητικό σκάφος, το Barbaros.

Η παράνομη γεώτρηση του τουρκικού γεωτρύπανου παρατείνεται για περίπου ένα ακόμη μήνα, καθώς η Navtex έχει διάρκεια από τις 18 Αυγούστου έως και τις 20 Σεπτεμβρίου.

Για την έκδοση νέων NAVTEX από την Τουρκία είχαν προειδοποιήσει σήμερα τουρκικά ΜΜΕ, τα οποία διευκρίνιζαν ότι η Άγκυρα θα συνεχίσει τις διπλωματικές κινήσεις.

Η Navtex

TURNHOS N/W : 1036/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 AUG-15 SEP 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.