Συναγερμός στην Αθήνα

Τις αντοχές της Αθήνας με τη συνήθη τακτική των προκλήσεων, τόσο στη θάλασσα όσο και στον αέρα ελέγχει για ακόμα φορά η Άγκυρα, τη στιγμή που καλά καλά δεν έχει κοπάσει ο ντόρος για τη μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί, αλλά και για την πρώτη προσευχή που αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Το υπουργείο Άμυνας έχει τεθεί σε κατάσταση συναγερμού, ενώ ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί είναι η έκτακτη επιστροφή του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στρατηγού, Κωνσταντίνου Φλώρου από την Κύπρο, σήμερα, αντί για αύριο που ήταν προγραμματισμένο.

Αν και επισήμως δεν έχει ενεργοποιηθεί η διαδικασία για ανάκληση των αδειών, παρ’όλα αυτά οι μονάδες στην ηπειρωτική χώρα βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής. Σύμφωνα με όσους έχουν γνώση της κατάστασης, η εξέλιξη αυτή συνδέεται έντονα με την τουρκική Navtex, αφού έρχεται σε μια περίοδο που οι προσφυγικές ροές στον Έβρο είναι ιδιαιτέρως μειωμένες και δεν δικαιολογούσαν αυξημένη επιφυλακή.

Σε καμιά περίπτωση ωστόσο δεν πρέπει να σπείρεται πανικός, ούτε πρέπει να διασπείρονται ψευδείς ειδήσεις που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο δημιουργώντας αίσθημα ανησυχίας στην κοινωνία. Τα αρμόδια υπουργεία Εξωτερικών και Αμυνας βρίσκονται σε επιφυλακή, οι Ενοπλες Δυνάμεις σε θάλασσα και αέρα, αλλά και στα ελληνοτουρκικά σύνορα στον Εβρο παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις, ωστόσο, αποδοκιμάζονται προσπάθειες δημιουργίας ενός κλίματος που θα έχει αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα.

Αλλωστε, στην εποχή του κοροναϊού, με τον τουρισμό να κινείται υπό το μηδέν, η εικόνα μιας χώρας σε πολεμική ετοιμότητα θα έστελνε λάθος μηνύματα.

Η απάντηση Δένδια

Η Άγκυρα αγνοεί την προτροπή μας να δώσει τέλος στην παράνομη συμπεριφορά της, να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο, να τηρήσει τις δεσμεύσεις της”, επεσήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό υπουργό Εξωτερικών Χάικο Μάας, στην οποία, όπως τόνισε, κυριάρχησαν τα θέματα της Ανατολικής Μεσογείου.

Όπως ανέφερε άλλωστε ο υπουργός Εξωτερικών, η Τουρκία λίγες ημέρες πριν στόχευσε ένα συμμαχικό γαλλικό πλοίο, επιχείρησε την εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού το Φεβρουάριο και το Μάρτιο στον Έβρο, ενώ η πρόσφατη απόφαση μετατροπής της Αγίας Σοφίας από μουσείο σε τζαμί, είναι μια “πρόκληση στην πανανθρώπινη διάσταση του μνημείου, ενός μνημείου συμβόλου της ειρηνικής συνύπαρξης και της διαφορετικότητας”.

Ο υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι στην τελευταία συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών στις Βρυξέλλες, αποφασίστηκε η “προετοιμασία ενός κειμένου επιλογών, το οποίο θα περιέχει μέτρα που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν εις βάρος της Τουρκίας αν αυτή συνεχίσει την παράνομη συμπεριφορά της”.“Η Ελλάδα είναι ανοιχτή στο διάλογο, αλλά υπό όρους και οι όροι δεν είναι ελληνικοί, αλλά αυτονόητοι, είναι η προϋπόθεση του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, του δικαίου της θάλασσας και των κανόνων της καλης γειτονίας. Και βεβαίως διάλογος υπό καθεστώς απειλών δεν νοείται”.

Ο κ. Δένδιας χαρακτήρισε απολύτως λανθασμένη και ανεξήγητη την απόφαση της τουρκικής ηγεσίας για την Αγία Σοφία, καθώς μετετράπη σε μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς με απόφαση της ίδιας της Τουρκίας.

Όπως τόνισε, οι Έλληνες δικαιούνται να έχουν μια ιδιαίτερη ευαισθησία απέναντι σε αυτό το μνημείο, όμως η Ελλάδα δε θεωρεί ότι το ζήτημα είναι ελληνοτουρικό, αλλά ένα θέμα που αφορά την παγκόσμια κοινότητα και οι κινήσεις, τις οποίες θα κάνει, “αφορούν την ευαισθητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας και την προστασία του μνημειακού χαρακτήρα και της ιστορίας της Αγίας Σοφίας”.

Σχετικά με την κατάσταση στη Λιβύη, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι έξι μήνες μετά τη διάσκεψη του Βερολίνου είναι ένα καζάνι που βράζει, ενώ επεσήμανε πως η Ευρώπη έχει καλέσει την Τουρκία να τηρήσει εποικοδομητική στάση και να σταματήσει τις παραβιάσεις του εμπάργκο όπλων.

Και ο ΣΥΡΙΖΑ

Την ίδια στιγμή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη, με αφορμή τη Navtex που εξέδωσε η Τουρκία για έρευνες σε περιοχή στον θαλάσσιο χώρο νότια της Ρόδου και του Καστελόριζου. Στην σύσκεψη που βρίσκεται σε εξέλιξη, συμμετέχουν ο πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας, Ευάγγελος Αποστολάκης, ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ, πτέραρχος Χρήστος Χριστοδούλου, ο πρώην αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Καμπάς και ο διπλωματικός του σύμβουλος, Βαγγέλης Καλπαδάκης.

Ενδεικτικά είναι και τα όσα είπε ο εκτελεστικός διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, όπου υπογράμμισε πως με τις τελευταίες κινήσεις της η Τουρκία δείχνει αποφασισμένη να προκαλέσει ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Σε όλα αυτά, η απάντηση του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ήταν πως… η Τουρκία δεν χρειάζεται την άδεια κανενός για τα γεωτρύπανα και τα σεισμογραφικά της.

Τέλος, νερό στο μύλο του θράσους του Ενρτογάν θεωρείται από αναλυτές και η αμηχανία, με την οποία αντιμετώπισε η Σύνοδος Κορυφής την τουρκική προκλητικότητα, που παρά τις εκκλήσεις της Ελλάδας και της Κύπρου για κατάρτιση συγκεκριμένου καταλόγου κυρώσεων για την Τουρκία, παρέπεμψε το θέμα στο Φθινόπωρο.

Προκαλεί σε στεριά και θάλασσα

Σήμερα σήμανε εκ νέου συναγερμός, όταν η Τουρκία εξέδωσε Navtex, σύμφωνα με την οποία είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθούν έρευνες από σήμερα έως τις δύο Αυγούστου στη θαλάσσια περιοχή που εκτείνεται περίπου 200 μίλια ανατολικά της Κρήτης και περίπου 180 μίλια νότια του Καστελόριζου.

Η περιοχή της προκλητικής Νavtex είναι ακόμη πιο μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα, πιο βορειοδυτικά δηλαδή, σε σύγκριση με την περιοχή όπου είχε κινηθεί το Οruc Reis τον περασμένο Ιανουάριο.

Σύμφωνα με πηγές από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας οι ένοπλες δυνάμεις είναι σε ετοιμότητα και παρακολουθούν τις τουρκικές κινήσεις.

Τόσο το Υπουργείο Εξωτερικών όσο και το Υπουργείο Άμυνας παρακολουθούν με ψυχραιμία τις κινήσεις της Άγκυρας.

Η Τουρκική NAVTEX είναι η ακόλουθη:

TURNHOS N/W : 0977/20 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 21-07-2020 11:23)

TURNHOS N/W : 0977/20

MEDITERRANEAN SEA

1.SEISMIC SURVEY, BY R/V ORUÇ REİS, ATAMAN AND CENGİZ HAN BETWEEN 21 JUL-02 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

33 55.22 N – 027 59.83 E

34 58.25 N – 030 31.50 E

34 18.18 N – 030 54.52 E

34 17.03 N – 030 06.12 E

33 49.13 N – 030 06.38 E

33 40.95 N – 028 46.62 E

33 47.37 N – 028 20.27 E

33 52.98 N – 027 59.97 E

6 NM BERTH REQUESTED.

2. CANCEL THIS MESSAGE 022059Z AUG 20.

Υπερπτήσεις πάνω από Καστελόριζο και Στρογγύλη

Mετά την έκδοση της Νavtex με την οποία η Τουρκία αναγγέλλει σεισμικές έρευνες νότια του Καστελόριζου, οι Τούρκοι προκάλεσαν και από αέρος με δύο υπερπτήσεις στο Καστελόριζο και στη Στρογγύλη.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με τα στοιχεία του ΓΕΕΘΑ ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών F-16 πραγματοποίησε υπερπτήσεις στις 14.23 στη Στρογγύλη και στη Μεγίστη στα 12.500 πόδια.

Το ίδιο ζεύγος τουρκικών αεροσκαφών στις 14.56 πραγματοποίησε υπέρπτηση στο Καστελόριζο στο 29.000 πόδια.

Ερντογάν πιο προκλητικός από ποτέ

Μάλιστα, σπεύδοντας να απαντήσει ο τούρκος πρόεδρος, έμεινε στη… γραμμή που έχει χαράξει όλους αυτούς τους μήνες.

Συγκεκριμένα, ο τούρκος πρόεδρος δήλωσε για αυτή την ενέργεια πώς: «εμείς και για τα σεισμογραφικά μας σκάφη και τα γεωτρύπανα μας δεν χρειαζόμαστε την άδεια κανενός. Οτιδήποτε προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας και οποιαδήποτε είναι τα δικαιώματα μας στην ανατολική Μεσόγειο, στα πλαίσια αυτά κάναμε τα βήματά και θα συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο».

Ερώτηση Κεφαλογιάννη για την τουρκική Navtex

Κυρώσεις κατά της Τουρκίας που εξέδωσε Navtex για έρευνες νοτιοανατολικά του Καστελόριζου εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας ζητά με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο Μανώλης Κεφαλογιάννης

Ο ευρωβουλευτής της ΝΔ αναφέρει ότι σε συνέχεια των προκλητικών και επιθετικών ενεργειών της Τουρκίας κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας, το τουρκικό πολεμικό ναυτικό εξέδωσε σήμερα Navtex για διενέργεια σεισμικών ερευνών νοτιοανατολικά του Καστελόριζου εντός της ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Ο κ. Κεφαλογιάννη σημειώνει ότι στην περιοχή πλέει ήδη το τουρκικό ερευνητικό πλοίο Oruc Reis και πως ταυτόχρονα με την έκδοση της συγκεκριμένης NAVTEX τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη έκαναν υπερπτήσεις πάνω από το νησιωτικό σύμπλεγμα του Καστελόριζου.

«Οι τουρκικές προκλητικές και επιθετικές ενέργειες κατά των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας συνεχίζονται παρά την απερίφραστη καταδίκη τους από ευρωπαϊκής πλευράς και όχι μόνο δεν εμπεδώνουν τις σχέσεις καλής γειτονίας και το σεβασμό των κυριαρχικών δικαιωμάτων των γειτονικών χωρών αλλά αυξάνουν το κίνδυνο αποσταθεροποίησης στην περιοχή και διαταράσσουν την ασφάλεια και την ειρήνη», υπογραμμίζει ο κ. Κεφαλογιάννης και ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: