Ο ηθοποιός Νικ Κορντέρο πέθανε στην Κυριακή σε ηλικία 41 ετών, χτυπημένος από τον κοροναϊό.

Ο σταρ του Μπρόντγουεϊ μετά από τρίμηνη μάχη στο νοσοκομείο δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις σοβαρές επιπλοκές του κοροναϊού.

Η σύζυγος του, Αμάντα Κλουτς, δημοσιοποίησε τη δυσάρεστη είδηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και έγραψε μεταξύ άλλων.

«Ο Θεός πήρε μαζί του έναν άγγελο στον ουρανό. Ο αγαπημένος μου σύζυγος πέθανε σήμερα το πρωί. Ήταν περιτριγυρισμένος από αγάπη από την οικογένειά του, τραγουδούσε και προσευχόταν καθώς έφευγε ήρεμα από τον κόσμο».

Η Κλουτς ενημέρωνε τους θαυμαστές του Κορντέρο συχνά για την κατάσταση της υγείας του κατά τις 95 μέρες που εκείνος πάλεψε με τον ιό.

Ο ηθοποιός Ζακ Μπραφ, στενός φίλος του Κορντέρο, έγραψε μετά τον θάνατο του 41χρονου: «Ειλικρινά μπορώ να σας πω ότι ποτέ δεν συνάντησα πιο ευγενικό άνθρωπο. Μην πιστεύετε ότι ο κορωνοϊός παίρνει μόνο τους ηλικιωμένους και εξασθενημένους».

Nick Cordero passed at 11:40am today with his mother and wife by his side. I can honesty tell you I have never met a kinder human being. Don’t believe that Covid only claims the elderly and infirm.

I am so grateful for the time we had. “We’ll catch up some other time.” pic.twitter.com/Oq2a8QsIyH

— Zach Braff (@zachbraff) July 6, 2020