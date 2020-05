Αυτό είναι success story

Αν κανείς έχει τον χρόνο, τη διάθεση και, πάνω από όλα, το ενδιαφέρον να επισκεφθεί τον λογαριασμό της εταιρείας Think Silicon από την Πάτρα – εξαγοράσθηκε πρόσφατα από την εισηγμένη στον Nasdaq αμερικανική εταιρεία Applied Materials έναντι ενός σεβαστού ποσού δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων – θα διαπιστώσει ιδίοις όμμασι ότι υπάρχει αγγελία με την οποία αναζητείται manager για πωλήσεις – Graphics and AI IP Sales Manager – που θα έρθει για να υποστηρίξει εμπορικά το νέο εγχείρημα, όπως επίσης και άλλες αγγελίες για μηχανικούς κ.λπ. για την Πάτρα και την Αθήνα.

Μια ενέργεια που πιστοποιεί τις δυνατότητες αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται για τα «Παιδιά από την Πάτρα» που «ονειρεύτηκαν και κυνήγησαν ένα όραμα»… Τα τελευταία λόγια ανήκουν σε έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά τόσο την ελληνική σκηνή των start-up όσο και, γενικότερα, το οικοσύστημα καινοτομίας. Είναι ο Σπύρος Αρσένης, συντονιστής του προγράμματος NBG Business Seeds, μέλος του οποίου είναι η Think Silicon.

Με αυτή την ιδιότητά του, η τοποθέτησή του έχει μια ιδιαίτερη αξία: «Eίναι ιδιαίτερα ελπιδοφόρο ότι οι τρεις τελευταίες εξαγορές των εταιρειών Innoetics, Think Silicon και Softomotive αφορούν εταιρείες τεχνολογίας αιχμής. Αποτελούν έμπρακτη ένδειξη του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τα ερευνητικά κέντρα και οι φιλόδοξοι ερευνητές και επιστήμονες. Η ερευνητική πρωτοπορία της Ελλάδας είναι δεδομένη. Σιγά σιγά καλύπτουμε και το κενό της μεταφοράς τεχνολογίας. Πιστεύω ότι είμαστε στην αρχή ενός νέου ελληνικού θαύματος».

Ρεαλιστής στη βάση των δεδομένων

Υπέρμετρα αισιόδοξος ή ρεαλιστής στη βάση των δεδομένων; Θα αποτολμούσα να υποστηρίξω το δεύτερο, δηλαδή ρεαλιστής στη βάση των δεδομένων. Ο Αρσένης, ένα από τα στελέχη της Εθνικής Τράπεζας που γνωρίζουν από πρώτο χέρι την ελληνική start-up σκηνή τα τελευταία δέκα χρόνια μέσα από τη διεξαγωγή του ετήσιου διαγωνισμού νέας και νεανικής επιχειρηματικότητας (Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας), αναγνωρίζει πλέον ένα σημαντικό ποιοτικό στοιχείο διαφοροποίησης σε σχέση με το παρελθόν: Την έλευση μεγάλων διεθνών παικτών.

Μια τάση που ξεκίνησε με την Innoetics (εταιρεία – τεχνοβλαστός του δημόσιου ερευνητικού κέντρου Αθηνά που εξαγοράσθηκε από την κορεατική πολυεθνική Samsung Electronics) φαίνεται να εδραιώνεται αλλά και να αφήνει σοβαρές υποψίες διεύρυνσης. Μετά την εξαγορά τής εκ Πατρών ορμώμενης Think Silicon από την Applied Materials ήρθε και η σειρά της Softomotive να περάσει στον έλεγχο της Microsoft. Deals δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων που όμως αν δει κανείς πίσω από τα ατελείωτα μηδενικά στις επιταγές των αντιτίμων και τα συμβόλαια της εξαγοράς θα διαπιστώσει η υψηλή τεχνολογία made in Greece δεν είναι προϊόν επιστημονικής φαντασίας αλλά μια ζώσα πραγματικότητα που αρχίζει να δημιουργεί τη δική της παράδοση και να διαμορφώνει το έδαφος για την καθιέρωση πρότυπων παραδειγμάτων στην ελληνική επιχειρηματική ζωή.

Αν κανείς δεν μείνει στη απατηλή λάμψη των εκατομμυρίων θα έχει τη δυνατότητα να βγάλει χρήσιμα συμπεράσματα. Για παράδειγμα, οι εξαγορές των ελληνικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας δεν ήταν «κεραυνός εν αιθρία» ή «μια ζαριά που έκατσε». Κάθε άλλο. Πρόκειται για εταιρείες με μια διαδρομή χρόνων κατά την οποία οι ιδρυτικές ομάδες τους χρειάσθηκε να επιδείξουν πέραν της σκληρής δουλειάς και αφάνταστη υπομονή και επιμονή στις προσπάθειες τους. Εκ των υστέρων, όλοι μιλούν για τα «διαμαντάκια» που «ξετρύπωσαν οι ξένοι», ξεχνώντας ότι το ελληνικό σύστημα των χρηματοδοτήσεων και επενδύσεων – με ελάχιστες φωτεινές εξαιρέσεις – ουδέποτε έκανε τον κόπο να πάρει ρίσκο και να ξεφύγει από την πεπατημένη.

Προς τιμήν του, μόνο ένα fund – η Metavallon VC από την οικογένεια του Equifund – είχε βάλει κεφάλαια στην εταιρεία και βρέθηκε κερδισμένο από την εξαγορά της. «Η διοίκηση και το στελεχικό δυναμικό της Think Silicon παραμένουν στην Πάτρα και την Αθήνα και συνεχίζουν να εξυπηρετούν το διαρκώς αυξανόμενο διεθνές πελατολόγιό τους και να αναπτύσσουν το φιλόδοξο προϊοντικό και τεχνολογικό τους πλάνο ανάπτυξης στον χώρο των ηλεκτρονικών και ημιαγωγών». Η αναφορά στην παραμονή της διοίκησης και του στελεχικού δυναμικού στην Πάτρα και στην Αθήνα προέρχεται από το κείμενο δημόσιας ανακοίνωσης του fund. Στο ίδιο κείμενο διαβάζω: «Η Think Silicon, με έδρα την Πάτρα, δραστηριοποιείται στον χώρο των ημιαγωγών και εξειδικεύεται στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη επεξεργαστών γραφικών (GPUs) υψηλών επιδόσεων και πολύ χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας, για wearables, Internet of Things, οικιακές συσκευές και οθόνες βιομηχανικού αυτοματισμού, ενώ εξυπηρετεί πελάτες σε όλο τον κόσμο.

Πρόσφατα επέκτεινε την προϊοντική γκάμα της σε λύσεις απευθυνόμενες στην Τεχνητή Νοημοσύνη, λόγω της αυξανόμενης ζήτησης επεξεργαστών χαμηλής ισχύος για Edge Computing. (…) Η εξαγορά από την Applied Materials έρχεται ως ψήφος εμπιστοσύνης στο εκκολαπτόμενο οικοσύστημα νεοφυών τεχνολογικών εταιρειών και Venture Capital στην Ελλάδα. H Think Silicon αποτελεί ένα αξιοσημείωτο παράδειγμα όπου ταλαντούχοι επιχειρηματίες κατάφεραν να αναπτύξουν καινοτόμα τεχνολογία για την παγκόσμια βιομηχανία των ημιαγωγών. Επιλέγοντας την Ελλάδα ως βάση για την επέκταση του παγκοσμίου δικτύου Ερευνας & Ανάπτυξης, η Applied Materials επιβεβαιώνει το απαράμιλλο επίπεδο του ελληνικού ταλέντου, της καινοτομίας και των δυνατοτήτων Ερευνας & Ανάπτυξης (E&A)».

Κοινά χαρακτηριστικά

Από το στόμα του Γιώργου Καραντώνη, από την ιδρυτική ομάδα της Metavallon VC, είχα την ευκαιρία να ακούσω, πέραν όλων των άλλων, και για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Omilia, μιας εταιρείας που ίδρυσαν στην Αθήνα ο Δημήτρης Βάσσος και ο Πελίας Ιωαννίδης το 2002. Ο ίδιος δέχθηκε να μοιραστεί μαζί μας τις σκέψεις του: «Είχαμε πρόσφατα διαδοχικά καλά νέα στο ελληνικό οικοσύστημα της τεχνολογικής καινοτομίας: την ΑΜΚ των 20 εκατ. στην Omilia, την εξαγορά της Think Silicon από την AMAT και την εξαγορά της Softomotive από τη Microsoft. Σκεφτόμουν λοιπόν εάν αυτές οι επιτυχίες είναι τυχαίες ή βασίζονται σε κάποια κοινά χαρακτηριστικά που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν και άλλοι επιχειρηματίες προκειμένου να αυξήσουν τις πιθανότητες επιτυχίας τους. Κατέληξα στα ακόλουθα:

Και οι τρεις εταιρείες είναι απόλυτα εξειδικευμένες και έχουν κάνει (από την αρχή ή σταδιακά) πολύ προσεκτική επιλογή του επιχειρηματικού τους αντικειμένου. Η Omilia προσφέρει συγκεκριμένες λύσεις υποστήριξης αυτοματοποιημένων διαλόγων και τις απευθύνει σε συγκεκριμένη κατηγορία πελατών, τους μεγάλους telecom operators. Η Think Silicon σχεδιάζει ιδιαίτερα αποδοτικά GPUs που ικανοποιούν τις ανάγκες των μεγάλων κατασκευαστών wearable devices. Και η Softomotive παρέχει λύσεις RPA, που μέχρι την εξαγορά της δεν πρόσφερε κανένας από τους μεγάλους κατασκευαστές λογισμικού παγκοσμίως (Microsoft, Oracle, IBM, SAP etc.). Πιστεύω ότι αυτή η τεχνολογική εξειδίκευση και η στόχευση σε συγκεκριμένες αγορές και κατηγορίες πελατών επέτρεψε τη γρήγορη ανάπτυξη και έπεισε τους επενδυτές για την αξία τους.

Η επιτυχία ήρθε όμως εύκολα και γρήγορα; Κάθε άλλο. Και στις τρεις περιπτώσεις απαιτήθηκαν πολλά χρόνια έρευνας και συστηματικής δουλειάς. Υπήρξαν δύσκολοι περίοδοι και χρειάστηκε να βρεθούν λύσεις σε δύσκολες καταστάσεις. Υπήρξε όμως επιμονή, συστηματική προσήλωση στις ανάγκες των πελατών και ανάπτυξη των κατάλληλων συνεργασιών μέχρι να έρθουν τελικά οι επιτυχίες.

Και βέβαια υπήρξαν οι ξεχωριστοί άνθρωποι. Τόσο οι ηγέτες που κατάφεραν να χτίσουν το όραμα και τις ομάδες και να τις κρατήσουν κοντά τους, όσο και τα στελέχη με την υψηλή εξειδίκευση και τις διεθνείς επαγγελματικές παραστάσεις σε παρόμοιες εταιρίες που διέγραψαν και αυτές την πορεία τους με μικρότερη ή μεγαλύτερη επιτυχία τα προηγούμενα χρόνια.

Αυτό το τελευταίο σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη διαθεσιμότητα κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών υψηλού ρίσκου και εξειδικευμένων επενδυτών στην ελληνική αγορά είναι που με κάνει πιο αισιόδοξο. Νομίζω ότι η τωρινή γενιά των επιχειρηματιών έχει τις γνώσεις, αλλά και τις επιχειρηματικές εμπειρίες και είναι έτοιμη να θριαμβεύσει».

Η ομάδα που τόλμησε

Αλλά ας επιστρέψουμε στα λόγια του Σπύρου Αρσένη. Το στέλεχος της Εθνικής Τράπεζας προτίμησε να δημοσιεύσει στις 14 Μαΐου 2020 στον προσωπικό του λογαριασμό στο Linkedin ένα κείμενο με πολλές πολλές αλήθειες – κάποιες από αυτές πονάνε… Το κείμενο που φέρει τον τίτλο «Play it again, Sam» ακολουθεί: «Η εξαγορά της Think Silicon, από την εισηγμένη στον Nasdaq αμερικανική εταιρεία Applied Materials μάς συγκίνησε όλους. Συνέβη μέσα στις δύσκολες συνθήκες του COVID-19 και σίγουρα είναι το γεγονός της χρονιάς. Αποτελεί την κορωνίδα των επιτυχιών των 12 ετών ύπαρξης των χρηματοδοτικών εργαλείων Jeremie I, II και Equifund.

Ας σταθούμε στα κύρια σημεία:

Γιορτάζουμε, καθώς το τίμημα της πώλησης είναι κοντά στην εξαγορά του taxibeat, μιας εταιρείας Β2C, πριν από τρία έτη από τη γερμανική εταιρεία Daimler. Αυτή τη φορά έχουμε εξαγορά μιας εταιρείας Β2Β τεχνολογίας αιχμής που δραστηριοποιείται στον ιδιαίτερα απαιτητικό χώρο του σχεδιασμού μικροεπεξεργαστών. Ελπίζουμε ότι θα ακολουθήσουν και άλλες.

Διπλός εορτασμός καθώς πρόκειται για μια εταιρεία της περιφέρειας. Η εταιρεία αναπτύχθηκε στην Πάτρα, όπου και θα παραμείνει και θα μεγαλώσει αν κρίνουμε από τις πρόσφατες αγγελίες νέων θέσεων εργασίας που δημοσίευσε.

Ενθουσιασμός καθώς βλέπουμε την ανάπτυξη της εταιρείας ως αποτέλεσμα δημιουργίας ενός πολύ δυναμικού cluster στην αχαϊκή πρωτεύουσα. Η αρχή έγινε από την Atmel. Tα στελέχη που ξεπήδησαν δημιούργησαν μια σειρά πολύ δραστήριων εταιρειών με έδρα την Πάτρα οι οποίες μας κάνουν να αισιοδοξούμε. Κάποιες από αυτές απασχολούν εντυπωσιακό αριθμό εργαζομένων. Είναι καιρός να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής από την πολιτεία και τα funds.

Πανηγυρίζουμε το γεγονός ότι βασικό ρόλο στην εξαγορά έπαιξε ένα στέλεχος της Applied Materials ελληνικής καταγωγής. Γινόμαστε μάρτυρες της δημιουργίας ενός διεθνούς δικτύου Ελλήνων του εξωτερικού που φέρνει εξαγορές και επενδύσεις όπως της Tesla στον Δημόκριτο και της Pfizer στο ΑΠΘ. Αυτές οι διασυνδέσεις, που ζηλεύουμε σε άλλα οικοσυστήματα, αρχίζουν να λειτουργούν στη χώρα μας.

Η εταιρεία ωρίμασε μέσα από ερευνητικά προγράμματα και βγήκε επιτυχημένα στην αγορά πριν εξαγοραστεί. Η πορεία αποτελεί επιβράβευση του πηγαίου ταλέντου των ιδρυτών της που κατάφεραν να συνδυάσουν αποτελεσματικά ερευνητικές και εμπορικές δεξιότητες και να πάρουν τις σωστές αποφάσεις στη σωστή στιγμή. Σπάνιες συγκυρίες που οδήγησαν στην επιβράβευση.

Σημαντικό ρόλο στην εξαγορά έπαιξε το γεγονός ότι η εταιρεία πρόσφατα δέχθηκε χρηματοδότηση από το Metavallon. Οι τεχνικοί και οικονομικοί έλεγχοι που είχαν προηγηθεί της χρηματοδότησης επέτρεψαν στην Think Silicon να βρεθεί με επικαιροποιημένο Business Plan, τακτοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και ενημερότητες. Η εξαγορά αποτελεί ξεκάθαρη νίκη για την ομάδα της Μυρτώς, της Αλεξάνδρας και των Γιώργηδων που τόλμησαν να εμπιστευτούν την ομάδα, να ακούσουν τις συμβουλές και να αποφασίσουν γρήγορα την πώληση της εταιρείας όταν δόθηκε η ευκαιρία».

Το κείμενο τελειώνει με μια αναφορά που θα κρατηθεί στη μνήμη μας: «Κάποια Παιδιά από την Πάτρα ονειρεύτηκαν και κυνήγησαν ένα όραμα που ακόμη και ο τίτλος του, Think Silicon, είναι εμπνευσμένος. Χρειαζόμαστε και άλλα τέτοια παιδιά, που σαν θα μεγαλώσουν θα γίνουν λεβέντες για χάρη όλων μας».