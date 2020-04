View this post on Instagram

Αυτή η περίοδος της καραντίνας είναι δύσκολη για όλους μας, καθώς είμαστε καθηλωμένοι στο σπίτι 🏡 Θελουμε λοιπόν αυτές τις μέρες να είμαστε κοντά σας και με άλλους τρόπους! Ένας από αυτούς είναι και η ώρα της γυμναστικής, που ειδικά τώρα είναι τόσο σημαντική και απαραίτητη τόσο για το σώμα όσο και την ψυχολογία μας! Δίνουμε ραντεβού λοιπόν κάθε μέρα στις 11:20 το πρωί για ένα 20λεπτο διασκεδαστικό πρόγραμμα! Μαζί θα ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, αρκεί να είμαστε υγιείς 💪🏼 . #gymapospiti #mega #megaliagapi♥️ #megamou #mazi #zoidimitrakou #creativity