Η Ομάδα Προσφοράς του ΟΠΑΠ μεγαλώνει μαζί με την οικογένεια μου…. 6 χρόνια τώρα η Ομάδα συμβάλλει στο έργο της ανακαίνισης των δύο μεγαλύτερων παιδιατρικών νοσοκομείων H Αγία Σοφία και Παναγιώτης & Αγλαΐα Κυριακού. Χάρη σε σας η ανακαίνιση έχει φτάσει στο 64% κάνοντας 200.000 παιδιά να χαμογελάσουν! ❤️ Μπες και φέτος στην ομάδα μου #penelope μέσα από την εφαρμογή Ομάδα Προσφοράς ΟΠΑΠ, πάρε μέρος στις δοκιμασίες, και ο ΟΠΑΠ θα μετατρέψει τους πόντους σου σε επένδυση! #opap #opapcsr #omadaprosforas #momlife #ninjamom #motherdaughter