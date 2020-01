Σπάνιο υλικό

Οι Radiohead δημιούργησαν μία διαδικτυακή «Δημόσια Βιβλιοθήκη» – ουσιαστικά ένα αρχείο που περιέχει το σύνολο της δουλειάς τους, καθώς και σπάνιο υλικό.

Η «Radiohead Public Library» φιλοξενείται στο radiohead.com, όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να δημιουργήσουν τη δική τους κάρτα βιβλιοθήκης και αριθμό μέλους.

https://t.co/Gk4BUXwjsg has always been infuriatingly uninformative and unpredictable. We have now, predictably, made it incredibly informative. We present: the RADIOHEAD PUBLIC LIBRARY. pic.twitter.com/H7Ft6lNuuN — Radiohead (@radiohead) January 20, 2020

Αυτά θα τους εξασφαλίσουν την πρόσβαση σε ένα εξαιρετικά επιμελημένο και οργανωμένο αρχείο που περιέχει όλη την δισκογραφία της, καθώς και τα αντίστοιχα εξώφυλλα, τα εικαστικά και διάφορα άλλα αντικείμενα που συνοδεύουν κάθε άλμπουμ.

Τα πάντα για τους Radiohead, δωρεάν, σε μία ιστοσελίδα

Λεπτομερή artwork, εξώφυλλα, επίσημα βίντεο, συναυλίες και τηλεοπτικές εμφανίσεις, B-Sides και τραγούδια που συμμετείχαν σε συλλογές, προγενέστερα εξαντλημένα προϊόντα που θα παράγονται ξανά κατόπιν παραγγελίας, «office chart» playlists των μελών της μπάντας από την εποχή των In Rainbows, The King of Limbs και A Moon Shaped Pool και πολλά άλλα.

Για να τιμήσουν την εβδομάδα έναρξης της Βιβλιοθήκης, ο Colin και ο Jonny Greenwood, ο Ed O’Brien, ο Philip Selway και ο Thom Yorke θα μετατραπούν σε… βιβλιοθηκάριους.

Μέχρι και αύριο 24 Ιανουαρίου, κάθε μέλος των Radiohead θα παρουσιάζει τις επιλογές του από το αρχειακό υλικό μέσα από τα social media του συγκροτήματος.

Today's librarian taking you on a tour through the brand new Radiohead Public Library is: Colinhttps://t.co/OJD4AC8Ysw https://t.co/53Zu69iC9W — Radiohead (@radiohead) January 20, 2020

Μεγάλος μέρος σπάνιου και δυσεύρετου υλικού που δεν υπήρχε ως τώρα πουθενά, όπως το πρώτο EP του 1992 «Drill», το «I Want None of This» από τη συλλογή «Help!: A Day in the Life» και το EP TKOL (The King of Limbs) RMX 8.

Επιπλέον, τα μέλη θα έχουν πρόσβαση στις «office chart» playlists από τις ηχογραφήσεις στα στούντιο των «In Rainbows», «The King of Limbs» και «A Moon Shaped Pool». Τέλος, όλα τα εμπορεύματα τα οποία είναι πλέον εκτός κυκλοφορίας θα γίνονται, κατόπιν παραγγελίας, διαθέσιμα για όποιον ενδιαφερόμενο.

Στόχος του εγχειρήματος ήταν να συγκεντρωθεί σε ένα αρχείο πολύ υλικό, το οποίο στο Διαδίκτυο προσφερόταν σε κακή ποιότητα ή σε πειρατικές εκδόσεις.

«Στο σύνολό του, το ίντερνετ ποτέ δεν ήταν μια αξιόπιστη πηγή για λεπτομερή ή ακόμη και ακριβή πληροφορία» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Για το τέλος, επιλέξαμε μερικά από τα αγαπημένα μας τραγούδια των Radiohead, τα οποία πλέον μπορείτε να βρείτε και στο επίσημο αρχείο τους: