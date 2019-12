Προσφυγικό

Φουντώνουν μέρα με τη μέρα οι αντιδράσεις για το Προσφυγικό και συγκεκριμένα για τα νέα κλειστά Κέντρα που θα δημιουργήσει η κυβέρνηση σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Πετροπόλεμος στη Χίο

Το βράδυ της Κυριακής σημειώθηκαν νέα επεισόδια μεταξύ ομάδων προσφύγων στον καταυλισμό του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης της ΒΙΑΛ στη Χίο.

Τα επεισόδια ξεκίνησαν με πετροπόλεμο μεταξύ αντιπάλων εθνικών ομάδων και σύντομα εξελίχθηκαν σε συγκρούσεις σώμα με σώμα. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά ως τώρα, τραυματίστηκαν τρία άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας αστυνομικός με ελαφρύ τραύμα το χέρι. Επίσης εντοπίσθηκε και εστία φωτιάς η οποία και άμεσα σβήστηκε.

Τα επεισόδια έληξαν αργά το βράδυ και για την αντιμετώπιση της κατάστασης ενεργοποιήθηκε το σύνολο της δύναμης της Αστυνομικής Διεύθυνσης Χίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές έχουν προσαχθεί τρία άτομα, ως πρωτεργάτες των όσων συνέβησαν. Σημειώνεται ότι στον καταυλισμό της ΒΙΑΛ και σε υποδομές για 1000 άτομα διαμένουν περισσότεροι από 5.000 αιτούντες άσυλο κάτω από άθλιες συνθήκες.

Φουντώνουν οι αντιδράσεις στη Λέσβο

Εν τω μεταξύ, δεν λένε να κοπάσουν οι αντιδράσεις στη Λέσβο εξαιτίας του Προσφυγικού μετά και τη βούληση της κυβέρνησης να δημιουργήσει μία μεγάλη κλειστή δομή για τη διαμονή αιτούντων άσυλο.

Μάλιστα, η επίσκεψη το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου στην περιοχή Διαβολόρεμα στο κέντρο του μεγάλου δάσους της κεντρικής Λέσβου από τον αρμόδιο υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Αλκιβιάδη Στεφανή -παρουσία στελεχών υπηρεσιών, του περιφερειάρχη βορείου Αιγαίου αλλά και των δημάρχων Μυτιλήνης και δυτικής Λέσβου- προκάλεσε περαιτέρω εξελίξεις και αντιδράσεις.

Έπειτα από έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες, με πρωτοβουλία του περιφερειάρχη Κώστα Μουτζούρη και τη συμμετοχή των δημάρχων Μυτιλήνης Στρατή Κύτελη και δυτικής Λέσβου Ταξιάρχη Βέρρου, εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία οι τρεις «επανέλαβαν ομόφωνα, ότι στηρίζουν τη βούληση των τοπικών κοινωνιών, όπως αυτή εκφράστηκε από τα δημοτικά συμβούλια των οικείων δήμων και το Περιφερειακό Συμβούλιο:

– ΟΧΙ επιπλέον δομές στα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο.

– Αποτελεσματική φύλαξη των θαλασσίων συνόρων, με σκοπό τον περιορισμό των μεταναστευτικών ροών.

– ‘Αμεση και μαζική αποσυμφόρηση των νησιών.

– Έλεγχος των ΜΚΟ».

Έκτακτη συνεδρίαση στη Λέσβο – Υπό παραίτηση ο δήμαρχος

Αργά χθες το βράδυ συνήλθε στην Καλλονή σε έκτακτη συνεδρίαση το συμβούλιο του δήμου δυτικής Λέσβου. Ο δήμαρχος Ταξιάρχης Βέρρος ανέφερε πως δεν πρόκειται να συναινέσει στην κατασκευή δομής ούτε στο Διαβολόρεμα (κι ας μην ανήκει στα όρια του δήμου δυτικής Λέσβου) ούτε πουθενά, ενώ δήλωσε πως θα παραιτηθεί σε περίπτωση που προχωρήσει η δημιουργία του ενάντια στη βούληση των τοπικών κοινωνιών.

Παρόντες στο συμβούλιο ήταν ο περιφερειάρχης βορείου Αιγαίου Κώστας Μουτζούρης και εκπρόσωποι του δήμου Μυτιλήνης. Με την απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο δυτικής Λέσβου ζητά «καμία νέα δομή στη Λέσβο, αποσυμφόρηση των υπαρχουσών δομών, αποτελεσματικότερο έλεγχο των ροών και άμεσο έλεγχο της δραστηριότητας των ΜΚΟ και διατήρηση, εκ των υπαρχουσών, μόνο μιας μικρής δομής που θα συμβάλει στην γρήγορη καταγραφή όσων έρχονται στο νησί».

Επίσης προτείνεται η σύσταση διαδημοτικής επιτροπής, υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, για την παρακολούθηση των εξελίξεων γύρω από το μεταναστευτικό.

Το σχέδιο της κυβέρνησης για επιστροφές προσφύγων

Η κυβέρνηση το τελευταίο διάστημα μπορεί να προσπαθεί να προχωρήσει στην αποσυμφόρηση των νησιών του Αιγαίου μετά τη μεταφορά προσφύγων σε Δομές της ενδοχώρας, ωστόσο οι αμείωτες προσφυγικές ροές από τα τουρκικά παράλια συνεχίζουν να δημιουργούν «ασφυξία» σε Μυτιλήνη, Χίο και αλλού.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες των ΝΕΩΝ, η κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει στο σημερινό Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (JHA) στις Βρυξέλλες εκτενές non-paper με συγκεκριμένες ιδέες και προτάσεις για τη διαμόρφωση μιας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών.

Τα βασικά σημεία των ελληνικών προτάσεων

Τα βασικά σημεία του ελληνικού εγγράφου, του οποίο παρουσιάζουν κατ΄ αποκλειστικότητα τα ΝΕΑ είναι τα εξής:

Πρώτον, η ενίσχυση του ευρωπαϊκού χαρακτήρα των επιστροφών, κάτι το οποίο επιδιώκεται και με τον αναθεωρημένο Κανονισμό που εγκρίθηκε στις 8 Νοεμβρίου για ενεργότερη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (European Border and Coast Guard – EBCG) στο πλαίσιο της διαμόρφωσης μιας ευρωπαϊκής πολιτικής επιστροφών.

Δεύτερον, η αμοιβαία αναγνώριση επιστροφών. Αυτή σημαίνει ότι αν π.χ. η Ελλάδα έχει επιστρέψει έναν μετανάστη αλλά αυτός επιστρέψει σε ευρωπαϊκό έδαφος και βρεθεί σε άλλο κράτος-μέλος, π.χ. στη Γαλλία, τότε να μην πρέπει να σταλεί στην Ελλάδα για να ξαναεπιστραφεί αλλά να επιστρέφεται από τη Γαλλία στη χώρα προέλευσής του.

Τρίτον, η ενίσχυση των κοινών επιστροφών (joint returns) ώστε όταν περισσότερες από μία χώρες έχουν να επιστρέψουν μετανάστες στο Αφγανιστάν, αυτή η επιστροφή να γίνεται με μία πτήση.

Τέταρτον, η παροχή κινήτρων σε τρίτες χώρες ώστε να συνεργάζονται στην αποδοχή των επιστροφών, επί τη βάση της αρχής «περισσότερα για περισσότερα, λιγότερα για λιγότερα» (more for more, less for less).

Πέμπτον, η ενίσχυση του ρόλου των Συνδέσμων Μετανάστευσης (Immigration Liaison Officers – ILOs) για τον καλύτερο συντονισμό των κρατών-μελών.