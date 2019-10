Η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί, αφού μία μέρα μετά τις δηλώσεις του Μεβλούτ Τσαβούσογλου, τώρα το τουρκικό ΥΠΕΞ με ανακοίνωσή του επαναλαμβάνει πως η χώρα μας απωθεί δια της βίας μετανάστες πίσω στην Τουρκία.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι «μετανάστες υποβλήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις σε κακή μεταχείριση, χτυπήθηκαν και απωθήθηκαν στα σύνορά μας».

«Αν και η Ελλάδα αρνείται ότι οι παράνομοι μετανάστες ωθούνται στη χώρα μας από τις ελληνικές αρχές, η απόρριψη των παράνομων μεταναστών που απομακρύνονται από Έλληνες αξιωματούχους στα σύνορά μας συνεχίζεται και στην θάλασσα και στην ξηρά.

Το 2018, 11.867 παράνομοι μετανάστες απωθήθηκαν στη χώρα μας από την Ελλάδα και τους πρώτους 10 μήνες του 2019 άλλοι 25.404 . Από συνεντεύξεις με τους μετανάστες διαπιστώθηκε ότι Έλληνες αξιωματούχοι κατέσχεσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα, υποβλήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις σε κακή μεταχείριση, χτυπήθηκαν σε πολλές περιπτώσεις και απωθήθηκαν στα σύνορά μας συνοδευόμενα από Έλληνες αξιωματούχους.

Έχουμε όλα τα είδη ντοκουμέντων, φωτογραφιών, εγγράφων και δηλώσεων απωθημένων ατόμων σχετικά με τις πρακτικές των Ελλήνων αξιωματούχων.

Οι δραστηριότητες της Ελλάδας για την απόρριψη που αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο καταγράφονται και στις εκθέσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης. Το Συμβούλιο της Ευρώπης ζήτησε από την Ελλάδα να αναστείλει και να διερευνήσει αυτές τις δραστηριότητες απέλασης, οι οποίες αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο.

Δεν αλλάζει όμως την πραγματικότητα το γεγονός ότι οι ελληνικές αρχές αρνούνται τις απωθήσεις που είναι αντίθετες προς το διεθνές δίκαιο, όπως καθορίστηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες μας και από το Συμβούλιο της Ευρώπης,

Καλούμε τη νέα ελληνική κυβέρνηση να εργαστεί για τη διόρθωση αυτής της πολιτικής, αντί να αρνείται τις απωθήσεις που είναι εναντίον του διεθνούς δικαίου κι έχουν διαπιστωθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης».

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε στην Ελλάδα σε χτεσινές του δηλώσεις ο Τσαβούσογλου, αναφερόμενος, με έντονο προκλητικό ύφος, στο προσφυγικό.

Όπως ισχυρίστηκε κατά την κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό ομόλογό του, Χάικο Μάας, στην Άγκυρα, «η Ελλάδα πυροβολούσε τις βάρκες των προσφύγων, τις βύθιζε στο Αιγαίο και τους έστελνε με τη βία, τραυματισμένους, πίσω στην Τουρκία».

#Greece has been firing at refugee boats, sinking them over Aegean, forcibly returning so many in wounded condition, claimed Turkish Foreign Minister Mevlut Cavusoglu today in a joint press event with German counterpart. pic.twitter.com/UmutVEXp5g

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) October 26, 2019