Ομάδα για να συνεχίσει την καριέρα του ψάχνει μετά από μία διετία στη Χίμκι ο Μάλκολμ Τόμας. Ο 31χρονος πάουερ φόργουορντ κατάφερε να φτάσει και τις δύο χρονιές στους τελικούς του ρωσικού πρωταθλήματος , όπου όμως ηττήθηκε και τις δύο χρονιές.

Κατάφερε να βοηθήσει τη Χίμκι να μπει στα πλέι οφ της Ευρωλίγκας την περσινή σεζόν. Την περασμένη σεζόν είχε 8,1 πόντους και 4,8 ριμπάουντ σε 66 παιχνίδια με τη φανέλα της Χίμκι.

⚡️ По истечении срока действия контракта наш клуб покидает американский форвард Малькольм Томас / Malcolm Thomas leaves Khimki after 2 years with the club, thanks for everything, Mal! pic.twitter.com/SqmQjbZfkc

— BC Khimki (@Khimkibasket) July 31, 2019