Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια Τραμπ βρίσκονται στην Ιαπωνία για τετραήμερη επίσημη επίσκεψη.

Το προεδρικό αεροσκάφος των ΗΠΑ (Air Force One) προσγειώθηκε στο διεθνές αεροδρόμιο (Haneda) στο Τόκιο.

Το πρόγραμμα του προέδρου Τραμπ περιλαμβάνει συνάντηση με τον αυτοκράτορα Ναρουχίτο που ανέλαβε πρόσφατα τα καθήκοντά του, αλλά και συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε.

«Είμαστε έτοιμοι να προσγειωθούμε στην Ιαπωνία μαζί με την πρώτη κυρία Μελάνια. Ανυπομονούμε να σας δούμε ξανά σύντομα!» έγραψε ο Τραμπ στο Twitter λίγο πριν από την άφιξή του στο Τόκιο.

Getting ready to land in Japan with First Lady Melania. We look forward to seeing everyone soon!🇺🇸🇯🇵

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 25, 2019